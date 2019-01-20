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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 сер, 2021 13:12
IMPRINTER, невозможно по дебетовомк Хамелеону. По кредитному с 0-ым лимитом всё возможно.
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MASolomko
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Додано: Пон 30 сер, 2021 13:29
Господа, я запуталась
хочу дебетный Хамелеон
это нужно только ставить Sense и еще и видеоконференцию с чатом организовывать? в отделении его даже во второй половине сентября или октябре не дадут?
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Додано: Пон 30 сер, 2021 14:48
Faceless написав: Amethyst написав: Vorlon написав:
Знакомой только что дали 30 тысяч на Хамелеон при имеющихся 4 кредитках. Очень была довольна как с ней общались
Я тоже замер в ожидании 1 октября
так у меня ток в Альфе 3 кредитки.
Вот думаю уламать ПерсМена на перенос лимита с Максимки
У меня в Альфе 3 кредитки, и сказали, что можно и четвертую
а откуда инфа о 4ой?
Мне персмен отрицает возможность 4. И что-то налить на хамон тоже не может.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 14:52
V2 написав: Faceless написав:
У меня в Альфе 3 кредитки
Максімка, Еко і ...?
и виза
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Додано: Пон 30 сер, 2021 15:05
MASolomko написав:
невозможно по дебетовомк Хамелеону. По кредитному с 0-ым лимитом всё возможно.
Как по хамону с 0-м кл узнать - он деб или кред ?
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Додано: Пон 30 сер, 2021 15:12
mustbe, поддержка должна помочь )
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