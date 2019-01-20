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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9729973097319732>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:12

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER, невозможно по дебетовомк Хамелеону. По кредитному с 0-ым лимитом всё возможно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:29

Re: Альфа-Банк

Господа, я запуталась
хочу дебетный Хамелеон :) это нужно только ставить Sense и еще и видеоконференцию с чатом организовывать? в отделении его даже во второй половине сентября или октябре не дадут?
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:48

  Faceless написав:
Amethyst написав:
  Vorlon написав:Знакомой только что дали 30 тысяч на Хамелеон при имеющихся 4 кредитках. Очень была довольна как с ней общались 8)

Я тоже замер в ожидании 1 октября :D

так у меня ток в Альфе 3 кредитки.
Вот думаю уламать ПерсМена на перенос лимита с Максимки
У меня в Альфе 3 кредитки, и сказали, что можно и четвертую

а откуда инфа о 4ой?
Мне персмен отрицает возможность 4. И что-то налить на хамон тоже не может.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:52

  V2 написав:
  Faceless написав:У меня в Альфе 3 кредитки


Максімка, Еко і ...?

и виза :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:05

  MASolomko написав:невозможно по дебетовомк Хамелеону. По кредитному с 0-ым лимитом всё возможно.

Как по хамону с 0-м кл узнать - он деб или кред ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:12

Re: Альфа-Банк

mustbe, поддержка должна помочь )
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:29

  MASolomko написав:IMPRINTER, невозможно по дебетовомк Хамелеону. По кредитному с 0-ым лимитом всё возможно.


еще раз - меня заверил предыдущий саппорт (Юля) и кол-ценр, что кредитных Хамелеонов с нулевым лимитом не бывает ... Если хамелеон открывает без кредитного лимита в момент открытия он оформляется только как чисто дебетная карта и установить на нее лимит потом будет невозможно, поэтому у нового саппорта я и хочу получить или опроверджение этой информации или подтверждение ваших слов или уточнение нюансов ... я ж понимаю, что продукт новый и еще толком не запущенный и мог кто-то что-то напутать, как было например с возрастной категорией, кому ее дают.

Alfa_Bank
прошу пролить ясность )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:43

Блин, как же мамки не хватает.
10 папок - хорошо, а одна мамка - лучше.
Мама Юля уже ответила бы на все вопросы, а папкам - не до таких мелочей.
Ближе к 16.09 - будет жарко )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:00

  mustbe написав:Блин, как же мамки не хватает.
10 папок - хорошо, а одна мамка - лучше.
Мама Юля уже ответила бы на все вопросы, а папкам - не до таких мелочей.
Ближе к 16.09 - будет жарко )


та похоже сократили должность саппорта и теперь какая-то шахматка в виде графика дежурст из сотрудником службы поддержки и всё ... надо у Виктории (мамки №2) на Фейсбуке спросить, что произошло ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:05

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:кредитных Хамелеонов с нулевым лимитом не бывает ...
Есть договор и там лимит указан 0,00 грн + представители в чате Telegram раскрывали момент с налитием лимита по данной карте.
MASolomko
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