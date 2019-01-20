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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 сер, 2021 13:12
Re: Альфа-Банк
IMPRINTER, невозможно по дебетовомк Хамелеону. По кредитному с 0-ым лимитом всё возможно.
Додано: Пон 30 сер, 2021 13:29
Re: Альфа-Банк
Господа, я запуталась
хочу дебетный Хамелеон это нужно только ставить Sense и еще и видеоконференцию с чатом организовывать? в отделении его даже во второй половине сентября или октябре не дадут?
Додано: Пон 30 сер, 2021 14:48
а откуда инфа о 4ой?
Мне персмен отрицает возможность 4. И что-то налить на хамон тоже не может.
Додано: Пон 30 сер, 2021 14:52
Додано: Пон 30 сер, 2021 15:05
Додано: Пон 30 сер, 2021 15:12
Re: Альфа-Банк
mustbe, поддержка должна помочь )
Додано: Пон 30 сер, 2021 15:29
еще раз - меня заверил предыдущий саппорт (Юля) и кол-ценр, что кредитных Хамелеонов с нулевым лимитом не бывает ... Если хамелеон открывает без кредитного лимита в момент открытия он оформляется только как чисто дебетная карта и установить на нее лимит потом будет невозможно, поэтому у нового саппорта я и хочу получить или опроверджение этой информации или подтверждение ваших слов или уточнение нюансов ... я ж понимаю, что продукт новый и еще толком не запущенный и мог кто-то что-то напутать, как было например с возрастной категорией, кому ее дают.
Alfa_Bank
прошу пролить ясность )
Додано: Пон 30 сер, 2021 15:43
Блин, как же мамки не хватает.
10 папок - хорошо, а одна мамка - лучше.
Мама Юля уже ответила бы на все вопросы, а папкам - не до таких мелочей.
Ближе к 16.09 - будет жарко )
Додано: Пон 30 сер, 2021 16:00
та похоже сократили должность саппорта и теперь какая-то шахматка в виде графика дежурст из сотрудником службы поддержки и всё ... надо у Виктории (мамки №2) на Фейсбуке спросить, что произошло ...
Додано: Пон 30 сер, 2021 16:05
Re: Альфа-Банк
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