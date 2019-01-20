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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 сер, 2021 16:10
MASolomko написав: IMPRINTER написав:
кредитных Хамелеонов с нулевым лимитом не бывает ...
Есть договор и там лимит указан 0,00 грн + представители в чате Telegram раскрывали момент с налитием лимита по данной карте.
Ну я и говорю про казуистика, которая идёт из разных официальных каналов банка клиентской поддержки. Противоречат сами себе.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 16:18
IMPRINTER написав:
та похоже сократили должность саппорта и теперь какая-то шахматка в виде графика дежурст из сотрудником службы поддержки и всё
Капец.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 16:39
а шо, уже выдают?
вроде с 16 было
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