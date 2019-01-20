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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9729973097319732

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:10

  MASolomko написав:
  IMPRINTER написав:кредитных Хамелеонов с нулевым лимитом не бывает ...
Есть договор и там лимит указан 0,00 грн + представители в чате Telegram раскрывали момент с налитием лимита по данной карте.


Ну я и говорю про казуистика, которая идёт из разных официальных каналов банка клиентской поддержки. Противоречат сами себе.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:18

  IMPRINTER написав:та похоже сократили должность саппорта и теперь какая-то шахматка в виде графика дежурст из сотрудником службы поддержки и всё

Капец.
Пропал калабуховский дом
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 16:39

а шо, уже выдают?
вроде с 16 было
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