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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 сер, 2021 16:10
MASolomko написав: IMPRINTER написав:
кредитных Хамелеонов с нулевым лимитом не бывает ...
Есть договор и там лимит указан 0,00 грн + представители в чате Telegram раскрывали момент с налитием лимита по данной карте.
Ну я и говорю про казуистика, которая идёт из разных официальных каналов банка клиентской поддержки. Противоречат сами себе.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 16:18
IMPRINTER написав:
та похоже сократили должность саппорта и теперь какая-то шахматка в виде графика дежурст из сотрудником службы поддержки и всё
Капец.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 16:39
а шо, уже выдают?
вроде с 16 было
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Додано: Пон 30 сер, 2021 17:08
cohan написав: Stringer написав:
Что теперь у меня за карты? В каких тарифах? Какие условия бесплатности я должен соблюдать по этим картам?
а приложение никак нельзя поставить на разок хотя бы? там же есть условия на каждой карте
Покажет только после рд
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Додано: Пон 30 сер, 2021 17:11
Arien написав:
Господа, я запуталась
хочу дебетный Хамелеон
это нужно только ставить Sense и еще и видеоконференцию с чатом организовывать? в отделении его даже во второй половине сентября или октябре не дадут?
На поточний момент оформлення картки Хамелеон доступне лише новим клієнтам через додаток Sense SuperApp за допомогою авторизації через додаток Дія. З 16-го вересня в додатку буде доступна можливість оформити картку діючим клієнтам
Через відділення її оформити не буде можливості.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 17:19
Alfa_Bank написав:Stringer
Після випуску/виготовлення нова карта йде заблокована, для початку користування її потрібно активувати і встановити пін-код, така карта вважається активована. По такі карті потрібно виконувати умови безкоштовного використання.
По Platinum black:
- здійснити від 12 безготівкових операцій;
- або здійснити безготівкових операцій на суму від 10000 грн .;
- або розмістити на рахунках Банку суму від 250000 грн.
По Вlack
- здійснити від 25 безготівкових операцій;
- або здійснити безготівкових операцій на суму від 10000 грн .;
- або розмістити на рахунках Банку суму від 250000 грн.
Якщо виконати умову по залишку коштів на рахунках, вона буде діяти на 2 пакети одразу.
С этим разобрались, спасибо.
Теперь уточните - кто решил, что моя карта Платинум Блэк Евро неактивна? Почему ее не перевыпустили как Доллар и Евро? Правильно ли я понял - для бесплатного перевыпуска она была неактивна, а для абонплаты она активирована, так?
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Додано: Пон 30 сер, 2021 17:41
Stringer написав: Alfa_Bank написав:Stringer
Після випуску/виготовлення нова карта йде заблокована, для початку користування її потрібно активувати і встановити пін-код, така карта вважається активована. По такі карті потрібно виконувати умови безкоштовного використання.
По Platinum black:
- здійснити від 12 безготівкових операцій;
- або здійснити безготівкових операцій на суму від 10000 грн .;
- або розмістити на рахунках Банку суму від 250000 грн.
По Вlack
- здійснити від 25 безготівкових операцій;
- або здійснити безготівкових операцій на суму від 10000 грн .;
- або розмістити на рахунках Банку суму від 250000 грн.
Якщо виконати умову по залишку коштів на рахунках, вона буде діяти на 2 пакети одразу.
С этим разобрались, спасибо.
Теперь уточните - кто решил, что моя карта Платинум Блэк Евро неактивна? Почему ее не перевыпустили как Доллар и Евро? Правильно ли я понял - для бесплатного перевыпуска она была неактивна, а для абонплаты она активирована, так?
Якщо у вас закінчується строк дії картки на неактуальних тарифах, для зміни тарифів на актуальні будуть відібрані всі картки (у т.ч. за якими строк дії не пройшов), якщо по ДТ/ЗП/ПФ були фінансові операції за останні три місяці.
Якщо по карткам не було фінансових списань за вказаний період — автоматичний перевипуск не відбувається.
У разі, якщо хоч одна картка в пакеті послуг (ПП) була автоматично перевипущена та відбулась зміна ПП — по всім карткам старого пакета буде виконана зміна тарифів на актуальні, в т.ч. картки, по яким не відбувався перевипуск. Зміна пакета відбувається стандартно після активації будь-якої з перевипущенних карток (навіть якщо була перевипущена тільки одна з карток пакету).
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Додано: Пон 30 сер, 2021 17:48
IMPRINTER написав: MASolomko написав:
IMPRINTER, невозможно по дебетовомк Хамелеону. По кредитному с 0-ым лимитом всё возможно.
еще раз - меня заверил предыдущий саппорт (Юля) и кол-ценр, что кредитных Хамелеонов с нулевым лимитом не бывает ... Если хамелеон открывает без кредитного лимита в момент открытия он оформляется только как чисто дебетная карта и установить на нее лимит потом будет невозможно, поэтому у нового саппорта я и хочу получить или опроверджение этой информации или подтверждение ваших слов или уточнение нюансов ... я ж понимаю, что продукт новый и еще толком не запущенный и мог кто-то что-то напутать, как было например с возрастной категорией, кому ее дают.Alfa_Bank
прошу пролить ясность )
Якщо одразу ліміт 0, то по цій картці його вже не піднімуть
Можете використовувати як безкоштовну, доволі вигідну дебетову картку. А для ліміту відкрити собі RED.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 18:14
Теперь нюансы.
Я становился клиентом через паспорт-книжку, в Дія у меня только биозагран и РНУКПН. Как мне сказали, в их базе может быть один документ для удостоверения личности. Т. е., если я хочу добавить загранник, то он заменит мой паспорт-книжка (для сравнения monobank делает загран основным документом, а книжку дополнительным). Если при оформлении продукта у меня будет другой документ, то мне необходимо обновить паспортные данные.
В добавок не все операции НБУ разрешает делает по заграну.
Узнается стиль Альфа-банка.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 18:20
Alfa_Bank написав:
Якщо одразу ліміт 0, то по цій картці його вже не піднімуть
Точно?
Просто в вашем чате Sense писали, что по карте банк лимит может пересмотреть раз в 3 месяца. А вот, если оформить чисто дебетовую карту, то лимит на ней установить нельзя.
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