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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 сер, 2021 18:27
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Якщо одразу ліміт 0, то по цій картці його вже не піднімуть
Точно?
Просто в вашем чате Sense писали, что по карте банк лимит может пересмотреть раз в 3 месяца. А вот, если оформить чисто дебетовую карту, то лимит на ней установить нельзя.
Точно
Напишіть нам в особисті ваші ПІБ та номер телефону, подивимось що то за розумник в чаті і освіжимо для нього інфо.
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Alfa_Bank
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