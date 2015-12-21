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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9730973197329733

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:27

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Якщо одразу ліміт 0, то по цій картці його вже не піднімуть :(
Точно?
Просто в вашем чате Sense писали, что по карте банк лимит может пересмотреть раз в 3 месяца. А вот, если оформить чисто дебетовую карту, то лимит на ней установить нельзя.

Точно :( Напишіть нам в особисті ваші ПІБ та номер телефону, подивимось що то за розумник в чаті і освіжимо для нього інфо.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10815
З нами з: 18.02.13
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  #<1 ... 9730973197329733
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