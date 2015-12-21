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Альфа-Банк
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Додано: Пон 30 сер, 2021 18:27
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
Якщо одразу ліміт 0, то по цій картці його вже не піднімуть
Точно?
Просто в вашем чате Sense писали, что по карте банк лимит может пересмотреть раз в 3 месяца. А вот, если оформить чисто дебетовую карту, то лимит на ней установить нельзя.
Точно
Напишіть нам в особисті ваші ПІБ та номер телефону, подивимось що то за розумник в чаті і освіжимо для нього інфо.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 20:18
Alfa_Bank написав:
Якщо одразу ліміт 0, то по цій картці його вже не піднімуть
Можете використовувати як безкоштовну, доволі вигідну дебетову картку. А для ліміту відкрити собі RED.
а если ред уже есть и еще 2, то получается чтобы получить лимит на хамелеон, нужно закрыть хамелеон с 0 лимитом, одну кредитку и тогда пытаться открывать хамелеон с лимитом?
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Ромасик
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Додано: Пон 30 сер, 2021 20:22
Ромасик написав: Alfa_Bank написав:
Якщо одразу ліміт 0, то по цій картці його вже не піднімуть
Можете використовувати як безкоштовну, доволі вигідну дебетову картку. А для ліміту відкрити собі RED.
а если ред уже есть и еще 2, то получается чтобы получить лимит на хамелеон, нужно закрыть хамелеон с 0 лимитом, одну кредитку и тогда пытаться открывать хамелеон с лимитом?
Угуу, причем пытаться дето через 2..3 мес после закрытия
Еще вариант -- перевыпустить ненужную кредитку в тарифе Хам-она. Но это нуна пробовать дето в октябре, када все хоть как-то устаканится
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Amethyst
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Додано: Пон 30 сер, 2021 20:27
Amethyst
, что значит перевыпустить? у них сейчас только закрыть - открыть новую.
То, как писали в чатике, нужно будет каждый день перевыпускать хамон, до тех пор, пока не соизволят налить лимит
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Ромасик
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Додано: Пон 30 сер, 2021 20:30
Ромасик написав:Amethyst
, что значит перевыпустить? у них сейчас только закрыть - открыть новую.
та лаана,
я полгода назад перевыпустил Коннект на Эко с сохранением кредлимита,
в ближайшую РД тариф сменился
Причем я выпустил только основную карту, а допки сами перешли в новый тариф
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Amethyst
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Додано: Пон 30 сер, 2021 20:49
Amethyst написав: Ромасик написав:Amethyst
, что значит перевыпустить? у них сейчас только закрыть - открыть новую.
та лаана,
я полгода назад перевыпустил Коннект на Эко с сохранением кредлимита,
в ближайшую РД тариф сменился
Причем я выпустил только основную карту, а допки сами перешли в новый тариф
За старые дополнительные карты были начислены Эко-бонусы?
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Kevin
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Додано: Пон 30 сер, 2021 20:56
До июля включительно у меня были "Максимум 2.0" и "RED" + привязан к Sense финансовый номер Киевстар. В начале августа закрыл счёт "Максимум 2.0" и вот 27 августа по заявке из чата хейтеров оформили кредитный "Caméléon" с нулевым кредитным лимитом.
Итого закрытие одной карты и связка Sense+Киевстар не дают ни какой гарантии, что кредитный ящер будет с лимитом больше нуля.
ps В отделении банка говорят, что сейчас можно пробовать через 5 дней.
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MASolomko
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Пон 30 сер, 2021 20:37
SergR
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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