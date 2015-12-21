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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9730973197329733

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:27

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Якщо одразу ліміт 0, то по цій картці його вже не піднімуть :(
Точно?
Просто в вашем чате Sense писали, что по карте банк лимит может пересмотреть раз в 3 месяца. А вот, если оформить чисто дебетовую карту, то лимит на ней установить нельзя.

Точно :( Напишіть нам в особисті ваші ПІБ та номер телефону, подивимось що то за розумник в чаті і освіжимо для нього інфо.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:18

  Alfa_Bank написав:Якщо одразу ліміт 0, то по цій картці його вже не піднімуть :( Можете використовувати як безкоштовну, доволі вигідну дебетову картку. А для ліміту відкрити собі RED.

а если ред уже есть и еще 2, то получается чтобы получить лимит на хамелеон, нужно закрыть хамелеон с 0 лимитом, одну кредитку и тогда пытаться открывать хамелеон с лимитом?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:22

  Ромасик написав:
  Alfa_Bank написав:Якщо одразу ліміт 0, то по цій картці його вже не піднімуть :( Можете використовувати як безкоштовну, доволі вигідну дебетову картку. А для ліміту відкрити собі RED.

а если ред уже есть и еще 2, то получается чтобы получить лимит на хамелеон, нужно закрыть хамелеон с 0 лимитом, одну кредитку и тогда пытаться открывать хамелеон с лимитом?

Угуу, причем пытаться дето через 2..3 мес после закрытия
Еще вариант -- перевыпустить ненужную кредитку в тарифе Хам-она. Но это нуна пробовать дето в октябре, када все хоть как-то устаканится
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:27

Amethyst, что значит перевыпустить? у них сейчас только закрыть - открыть новую.

То, как писали в чатике, нужно будет каждый день перевыпускать хамон, до тех пор, пока не соизволят налить лимит :D
Ромасик
 
Повідомлень: 2731
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:30

  Ромасик написав:Amethyst, что значит перевыпустить? у них сейчас только закрыть - открыть новую.

та лаана,
я полгода назад перевыпустил Коннект на Эко с сохранением кредлимита,
в ближайшую РД тариф сменился
Причем я выпустил только основную карту, а допки сами перешли в новый тариф
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:49

  Amethyst написав:
  Ромасик написав:Amethyst, что значит перевыпустить? у них сейчас только закрыть - открыть новую.

та лаана,
я полгода назад перевыпустил Коннект на Эко с сохранением кредлимита,
в ближайшую РД тариф сменился
Причем я выпустил только основную карту, а допки сами перешли в новый тариф


За старые дополнительные карты были начислены Эко-бонусы?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:56

Re: Альфа-Банк

До июля включительно у меня были "Максимум 2.0" и "RED" + привязан к Sense финансовый номер Киевстар. В начале августа закрыл счёт "Максимум 2.0" и вот 27 августа по заявке из чата хейтеров оформили кредитный "Caméléon" с нулевым кредитным лимитом.

Итого закрытие одной карты и связка Sense+Киевстар не дают ни какой гарантии, что кредитный ящер будет с лимитом больше нуля.

ps В отделении банка говорят, что сейчас можно пробовать через 5 дней.
MASolomko
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