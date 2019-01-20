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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9731973297339734>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 18:27

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Якщо одразу ліміт 0, то по цій картці його вже не піднімуть :(
Точно?
Просто в вашем чате Sense писали, что по карте банк лимит может пересмотреть раз в 3 месяца. А вот, если оформить чисто дебетовую карту, то лимит на ней установить нельзя.

Точно :( Напишіть нам в особисті ваші ПІБ та номер телефону, подивимось що то за розумник в чаті і освіжимо для нього інфо.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:18

  Alfa_Bank написав:Якщо одразу ліміт 0, то по цій картці його вже не піднімуть :( Можете використовувати як безкоштовну, доволі вигідну дебетову картку. А для ліміту відкрити собі RED.

а если ред уже есть и еще 2, то получается чтобы получить лимит на хамелеон, нужно закрыть хамелеон с 0 лимитом, одну кредитку и тогда пытаться открывать хамелеон с лимитом?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:22

  Ромасик написав:
  Alfa_Bank написав:Якщо одразу ліміт 0, то по цій картці його вже не піднімуть :( Можете використовувати як безкоштовну, доволі вигідну дебетову картку. А для ліміту відкрити собі RED.

а если ред уже есть и еще 2, то получается чтобы получить лимит на хамелеон, нужно закрыть хамелеон с 0 лимитом, одну кредитку и тогда пытаться открывать хамелеон с лимитом?

Угуу, причем пытаться дето через 2..3 мес после закрытия
Еще вариант -- перевыпустить ненужную кредитку в тарифе Хам-она. Но это нуна пробовать дето в октябре, када все хоть как-то устаканится
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:27

Amethyst, что значит перевыпустить? у них сейчас только закрыть - открыть новую.

То, как писали в чатике, нужно будет каждый день перевыпускать хамон, до тех пор, пока не соизволят налить лимит :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:30

  Ромасик написав:Amethyst, что значит перевыпустить? у них сейчас только закрыть - открыть новую.

та лаана,
я полгода назад перевыпустил Коннект на Эко с сохранением кредлимита,
в ближайшую РД тариф сменился
Причем я выпустил только основную карту, а допки сами перешли в новый тариф
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:49

  Amethyst написав:
  Ромасик написав:Amethyst, что значит перевыпустить? у них сейчас только закрыть - открыть новую.

та лаана,
я полгода назад перевыпустил Коннект на Эко с сохранением кредлимита,
в ближайшую РД тариф сменился
Причем я выпустил только основную карту, а допки сами перешли в новый тариф


За старые дополнительные карты были начислены Эко-бонусы?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:56

Re: Альфа-Банк

До июля включительно у меня были "Максимум 2.0" и "RED" + привязан к Sense финансовый номер Киевстар. В начале августа закрыл счёт "Максимум 2.0" и вот 27 августа по заявке из чата хейтеров оформили кредитный "Caméléon" с нулевым кредитным лимитом.

Итого закрытие одной карты и связка Sense+Киевстар не дают ни какой гарантии, что кредитный ящер будет с лимитом больше нуля.

ps В отделении банка говорят, что сейчас можно пробовать через 5 дней.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 23:51

MASolomko

скажите вашему чату, что папка придет задницу им надерет )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:16

Пополнение Ультры в кассе без комиссии?
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:28

  Alfa_Bank написав:
  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:Stringer Після випуску/виготовлення нова карта йде заблокована, для початку користування її потрібно активувати і встановити пін-код, така карта вважається активована. По такі карті потрібно виконувати умови безкоштовного використання.
По Platinum black:
- здійснити від 12 безготівкових операцій;
- або здійснити безготівкових операцій на суму від 10000 грн .;
- або розмістити на рахунках Банку суму від 250000 грн.
По Вlack
- здійснити від 25 безготівкових операцій;
- або здійснити безготівкових операцій на суму від 10000 грн .;
- або розмістити на рахунках Банку суму від 250000 грн.
Якщо виконати умову по залишку коштів на рахунках, вона буде діяти на 2 пакети одразу.

С этим разобрались, спасибо.
Теперь уточните - кто решил, что моя карта Платинум Блэк Евро неактивна? Почему ее не перевыпустили как Доллар и Евро? Правильно ли я понял - для бесплатного перевыпуска она была неактивна, а для абонплаты она активирована, так?


Якщо у вас закінчується строк дії картки на неактуальних тарифах, для зміни тарифів на актуальні будуть відібрані всі картки (у т.ч. за якими строк дії не пройшов), якщо по ДТ/ЗП/ПФ були фінансові операції за останні три місяці.

Якщо по карткам не було фінансових списань за вказаний період — автоматичний перевипуск не відбувається.

У разі, якщо хоч одна картка в пакеті послуг (ПП) була автоматично перевипущена та відбулась зміна ПП — по всім карткам старого пакета буде виконана зміна тарифів на актуальні, в т.ч. картки, по яким не відбувався перевипуск. Зміна пакета відбувається стандартно після активації будь-якої з перевипущенних карток (навіть якщо була перевипущена тільки одна з карток пакету).

Опять меня запутали. Каждый раз новая версия...
Мне предыдущий дежурный по вашему аккаунту писал, что моя неперевыпущенная карта Платинум Блэк Евро, останется в старом тарифе.
  Alfa_Bank написав:Stringer Зараз у вас 2 пакета послуг активних виходить. Гривня і долар - Блек, а Євро - Платинум Блек

Вы пишите, что она перейдёт в тариф Блэк. Кому верить?
Востаннє редагувалось Stringer в Вів 31 сер, 2021 10:32, всього редагувалось 1 раз.
Stringer
 
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