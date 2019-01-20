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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 сер, 2021 10:30
freelanc написав:
Пополнение Ультры в кассе без комиссии?
валютной было без комсы
грн - 30 грн, но вроде от 4к+ без комсы.
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Kalgan
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