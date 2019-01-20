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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9731973297339734

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:30

  freelanc написав:Пополнение Ультры в кассе без комиссии?

валютной было без комсы
грн - 30 грн, но вроде от 4к+ без комсы.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 12:52

Вітаю,

1) карту Cameleon можна отримати при існуючому пакеті Platinum Black?
2) тобто в мене вже є три картки в ГРН, USD, EUR. Четверта буде в грн?
3) Кредитний ліміт можуть дати а можуть і 0?
root
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 12:56

  root написав:Вітаю,

1) карту Cameleon можна отримати при існуючому пакеті Platinum Black?
2) тобто в мене вже є три картки в ГРН, USD, EUR. Четверта буде в грн?
3) Кредитний ліміт можуть дати а можуть і 0?

Добрий день :)
1) Так.
2) Картка йде окремою і не входить в пакет послуг.
3) Так, після перевірки інформації банком буде прийнято рішення що до встановлення кредитного ліміту.
Діючим клієнтам оформлення картки Cameleon буде доступне з 16-го вересня :)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:06

  Alfa_Bank написав:
  root написав:Вітаю,

1) карту Cameleon можна отримати при існуючому пакеті Platinum Black?
2) тобто в мене вже є три картки в ГРН, USD, EUR. Четверта буде в грн?
3) Кредитний ліміт можуть дати а можуть і 0?

Добрий день :)
1) Так.
2) Картка йде окремою і не входить в пакет послуг.
3) Так, після перевірки інформації банком буде прийнято рішення що до встановлення кредитного ліміту.
Діючим клієнтам оформлення картки Cameleon буде доступне з 16-го вересня :)


При наличии 3 кредиток с лимитом, данная карта может быть оформлена только без кредитного лимита? При этом, птичку в пункте "Хочу картку без кредитного ліміту" можно не ставить?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:23

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:
  root написав:Вітаю,

1) карту Cameleon можна отримати при існуючому пакеті Platinum Black?
2) тобто в мене вже є три картки в ГРН, USD, EUR. Четверта буде в грн?
3) Кредитний ліміт можуть дати а можуть і 0?

Добрий день :)
1) Так.
2) Картка йде окремою і не входить в пакет послуг.
3) Так, після перевірки інформації банком буде прийнято рішення що до встановлення кредитного ліміту.
Діючим клієнтам оформлення картки Cameleon буде доступне з 16-го вересня :)


При наличии 3 кредиток с лимитом, данная карта может быть оформлена только без кредитного лимита? При этом, птичку в пункте "Хочу картку без кредитного ліміту" можно не ставить?

Все вірно, якщо є 3 картки з кредитним лімітом, то Cameleon буде дебетовою і кредитний ліміт не буде встановлено.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:56

Re: Альфа-Банк

Вопросы оф.представителю. 1.На сайте мастеркарда есть информация о том, что карты World Elite и Black Edltion принимают участие в программе вознаграждений Мастеркард бильше. Актуальна ли эта информация и в каких пакетах выдаются такие карты?
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... aclub.html
2.Остальные карты не участвуют в этой программе? У меня раньше была кредитная карта максимум, она была внесена в эту программу и накапливала серебряные баллы. По окончанию срока мне перевыпустили ред и на мой вопрос в чате поддержка ответила, что эта карта не участвует в программе МС бильше. Это так?
Oktawa
 
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