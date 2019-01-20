1) карту Cameleon можна отримати при існуючому пакеті Platinum Black? 2) тобто в мене вже є три картки в ГРН, USD, EUR. Четверта буде в грн? 3) Кредитний ліміт можуть дати а можуть і 0?
Добрий день 1) Так. 2) Картка йде окремою і не входить в пакет послуг. 3) Так, після перевірки інформації банком буде прийнято рішення що до встановлення кредитного ліміту. Діючим клієнтам оформлення картки Cameleon буде доступне з 16-го вересня
1) карту Cameleon можна отримати при існуючому пакеті Platinum Black? 2) тобто в мене вже є три картки в ГРН, USD, EUR. Четверта буде в грн? 3) Кредитний ліміт можуть дати а можуть і 0?
Добрий день 1) Так. 2) Картка йде окремою і не входить в пакет послуг. 3) Так, після перевірки інформації банком буде прийнято рішення що до встановлення кредитного ліміту. Діючим клієнтам оформлення картки Cameleon буде доступне з 16-го вересня
При наличии 3 кредиток с лимитом, данная карта может быть оформлена только без кредитного лимита? При этом, птичку в пункте "Хочу картку без кредитного ліміту" можно не ставить?
1) карту Cameleon можна отримати при існуючому пакеті Platinum Black? 2) тобто в мене вже є три картки в ГРН, USD, EUR. Четверта буде в грн? 3) Кредитний ліміт можуть дати а можуть і 0?
Добрий день 1) Так. 2) Картка йде окремою і не входить в пакет послуг. 3) Так, після перевірки інформації банком буде прийнято рішення що до встановлення кредитного ліміту. Діючим клієнтам оформлення картки Cameleon буде доступне з 16-го вересня
При наличии 3 кредиток с лимитом, данная карта может быть оформлена только без кредитного лимита? При этом, птичку в пункте "Хочу картку без кредитного ліміту" можно не ставить?
Все вірно, якщо є 3 картки з кредитним лімітом, то Cameleon буде дебетовою і кредитний ліміт не буде встановлено.
Вопросы оф.представителю. 1.На сайте мастеркарда есть информация о том, что карты World Elite и Black Edltion принимают участие в программе вознаграждений Мастеркард бильше. Актуальна ли эта информация и в каких пакетах выдаются такие карты? https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... aclub.html 2.Остальные карты не участвуют в этой программе? У меня раньше была кредитная карта максимум, она была внесена в эту программу и накапливала серебряные баллы. По окончанию срока мне перевыпустили ред и на мой вопрос в чате поддержка ответила, что эта карта не участвует в программе МС бильше. Это так?