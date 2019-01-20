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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9732973397349735

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:33

  Ромасик написав:
  Amethyst написав:
  Ромасик написав:Amethyst, что значит перевыпустить? у них сейчас только закрыть - открыть новую.

та лаана,
я полгода назад перевыпустил Коннект на Эко с сохранением кредлимита,
в ближайшую РД тариф сменился
Причем я выпустил только основную карту, а допки сами перешли в новый тариф

какая процедура перевыпуска (смены тарифа)?
Мне уже кто-то с полгода назад втирал, что надо только закрывать и открывать. Наверное чатик альфы, когда пытался через них сменить тариф.

Можна не закривати, а просто зробити перевипуск на нові тарифи. Не по всім тарифам є така можливість, але це можливо. З якого та на який тариф хочете перейти?
Alfa_Bank
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  #<1 ... 9732973397349735
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