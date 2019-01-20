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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Вів 31 сер, 2021 17:33
Ромасик написав: Amethyst написав: Ромасик написав:Amethyst
, что значит перевыпустить? у них сейчас только закрыть - открыть новую.
та лаана,
я полгода назад перевыпустил Коннект на Эко с сохранением кредлимита,
в ближайшую РД тариф сменился
Причем я выпустил только основную карту, а допки сами перешли в новый тариф
какая процедура перевыпуска (смены тарифа)?
Мне уже кто-то с полгода назад втирал, что надо только закрывать и открывать. Наверное чатик альфы, когда пытался через них сменить тариф.
Можна не закривати, а просто зробити перевипуск на нові тарифи. Не по всім тарифам є така можливість, але це можливо. З якого та на який тариф хочете перейти?
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