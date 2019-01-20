Вот интересно, а будет бесплатная рассрочка на покупку, если средства блокировались в прошлом месяце, когда была акция, а списаны будут в этом? На момент списания на карте было чуть-чуть собственных средств, и кнопка не появилась. Её ещё и сейчас нет, хотя времени уже прошло много. Но я и товар не забрал ещё. Видимо, они будут списывать уже по факту получения.
M-Audio написав:Вот интересно, а будет бесплатная рассрочка на покупку, если средства блокировались в прошлом месяце, когда была акция, а списаны будут в этом? На момент списания на карте было чуть-чуть собственных средств, и кнопка не появилась. Её ещё и сейчас нет, хотя времени уже прошло много. Но я и товар не забрал ещё. Видимо, они будут списывать уже по факту получения.
Если были свои то рассрочку после проведения по счету предложат. А разве акция закончилась? Вроде офпред обещал что даты окончания еще нет.