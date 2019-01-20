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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9732973397349735

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:33

  Ромасик написав:
  Amethyst написав:
  Ромасик написав:Amethyst, что значит перевыпустить? у них сейчас только закрыть - открыть новую.

та лаана,
я полгода назад перевыпустил Коннект на Эко с сохранением кредлимита,
в ближайшую РД тариф сменился
Причем я выпустил только основную карту, а допки сами перешли в новый тариф

какая процедура перевыпуска (смены тарифа)?
Мне уже кто-то с полгода назад втирал, что надо только закрывать и открывать. Наверное чатик альфы, когда пытался через них сменить тариф.

Можна не закривати, а просто зробити перевипуск на нові тарифи. Не по всім тарифам є така можливість, але це можливо. З якого та на який тариф хочете перейти?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:27

Alfa_Bank, з епіцентра на хамелелон. На епіку ліміт більше 30К. І 28 грн епіцентровських бонусів :D
Хамелеон з 0 лімітом уже є. Оце ж задачка :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 08:12

Вот интересно, а будет бесплатная рассрочка на покупку, если средства блокировались в прошлом месяце, когда была акция, а списаны будут в этом? На момент списания на карте было чуть-чуть собственных средств, и кнопка не появилась. Её ещё и сейчас нет, хотя времени уже прошло много. Но я и товар не забрал ещё. Видимо, они будут списывать уже по факту получения.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 08:34

  M-Audio написав:Вот интересно, а будет бесплатная рассрочка на покупку, если средства блокировались в прошлом месяце, когда была акция, а списаны будут в этом? На момент списания на карте было чуть-чуть собственных средств, и кнопка не появилась. Её ещё и сейчас нет, хотя времени уже прошло много. Но я и товар не забрал ещё. Видимо, они будут списывать уже по факту получения.


Если были свои то рассрочку после проведения по счету предложат.
А разве акция закончилась? Вроде офпред обещал что даты окончания еще нет.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:06

  Aps написав: Если были свои то рассрочку после проведения по счету предложат.
Ну я это, как-бы, знаю. Вопрос был в том, будет ли льготная рассочка, если платёж инициирован в период действия акции, а проведён - уже после окончания. Впрочем, я это довольно скоро и сам увижу.
А разве акция закончилась? Вроде офпред обещал что даты окончания еще нет.
Я считал, что до конца августа. Впрочем, если я ошибался, то, как говорится, кобыле легче.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:45

  Alfa_Bank написав:Можна не закривати, а просто зробити перевипуск на нові тарифи. Не по всім тарифам є така можливість, але це можливо. З якого та на який тариф хочете перейти?


Это правда, что карта «Вигода» может быть 4 кредитной картой с лимитом и не входит в учёт 3 кредитных карт?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:19

  Ромасик написав:Alfa_Bank, з епіцентра на хамелелон. На епіку ліміт більше 30К. І 28 грн епіцентровських бонусів :D

На Хамелеоне предел 30000, а на старых кобрендах он может быть больше в разы. Конечно, хотелось бы перейти - с сохранением лимита.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:53

  wig написав:
  Ромасик написав:Alfa_Bank, з епіцентра на хамелелон. На епіку ліміт більше 30К. І 28 грн епіцентровських бонусів :D

На Хамелеоне предел 30000, а на старых кобрендах он может быть больше в разы. Конечно, хотелось бы перейти - с сохранением лимита.

меня так уж и быть 30К устроило бы.
А представитель опять пропал?)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:13

Re: Альфа-Банк

  wig написав:На Хамелеоне предел 30000
Глаголят, что до 30к грн -- начальный лимит. Потом банк может до 200к грн поднять.
Это видно в паспорте на кредит.
MASolomko
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