Альфа-Банк
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Додано: Вів 31 сер, 2021 17:33
Ромасик написав: Amethyst написав: Ромасик написав: Amethyst
, что значит перевыпустить? у них сейчас только закрыть - открыть новую.
та лаана,
я полгода назад перевыпустил Коннект на Эко с сохранением кредлимита,
в ближайшую РД тариф сменился
Причем я выпустил только основную карту, а допки сами перешли в новый тариф
какая процедура перевыпуска (смены тарифа)?
Мне уже кто-то с полгода назад втирал, что надо только закрывать и открывать. Наверное чатик альфы, когда пытался через них сменить тариф.
Можна не закривати, а просто зробити перевипуск на нові тарифи. Не по всім тарифам є така можливість, але це можливо. З якого та на який тариф хочете перейти?
Alfa_Bank
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Додано: Вів 31 сер, 2021 19:27
Alfa_Bank
, з епіцентра на хамелелон. На епіку ліміт більше 30К. І 28 грн епіцентровських бонусів
Хамелеон з 0 лімітом уже є. Оце ж задачка
Ромасик
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:12
Вот интересно, а будет бесплатная рассрочка на покупку, если средства блокировались в прошлом месяце, когда была акция, а списаны будут в этом? На момент списания на карте было чуть-чуть собственных средств, и кнопка не появилась. Её ещё и сейчас нет, хотя времени уже прошло много. Но я и товар не забрал ещё. Видимо, они будут списывать уже по факту получения.
M-Audio
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:34
M-Audio написав:
Вот интересно, а будет бесплатная рассрочка на покупку, если средства блокировались в прошлом месяце, когда была акция, а списаны будут в этом? На момент списания на карте было чуть-чуть собственных средств, и кнопка не появилась. Её ещё и сейчас нет, хотя времени уже прошло много. Но я и товар не забрал ещё. Видимо, они будут списывать уже по факту получения.
Если были свои то рассрочку после проведения по счету предложат.
А разве акция закончилась? Вроде офпред обещал что даты окончания еще нет.
Aps
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Додано: Сер 01 вер, 2021 09:06
Aps написав:
Если были свои то рассрочку после проведения по счету предложат.
Ну я это, как-бы, знаю. Вопрос был в том, будет ли льготная рассочка, если платёж инициирован в период действия акции, а проведён - уже после окончания. Впрочем, я это довольно скоро и сам увижу.
А разве акция закончилась? Вроде офпред обещал что даты окончания еще нет.
Я считал, что до конца августа. Впрочем, если я ошибался, то, как говорится, кобыле легче.
M-Audio
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Додано: Сер 01 вер, 2021 09:45
Alfa_Bank написав:
Можна не закривати, а просто зробити перевипуск на нові тарифи. Не по всім тарифам є така можливість, але це можливо. З якого та на який тариф хочете перейти?
Это правда, что карта «Вигода» может быть 4 кредитной картой с лимитом и не входит в учёт 3 кредитных карт?
Kevin
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Додано: Сер 01 вер, 2021 14:53
wig написав: Ромасик написав: Alfa_Bank
, з епіцентра на хамелелон. На епіку ліміт більше 30К. І 28 грн епіцентровських бонусів
На Хамелеоне предел 30000, а на старых кобрендах он может быть больше в разы. Конечно, хотелось бы перейти - с сохранением лимита.
меня так уж и быть 30К устроило бы.
А представитель опять пропал?)
Ромасик
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Додано: Сер 01 вер, 2021 17:13
wig написав:
На Хамелеоне предел 30000
Глаголят, что до 30к грн -- начальный лимит. Потом банк может до 200к грн поднять.
Это видно в паспорте на кредит.
MASolomko
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Додано: Сер 01 вер, 2021 18:27
Kalgan
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