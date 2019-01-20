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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9733973497359736

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:00

Re: Альфа-Банк

Насчет кешбека --- увеличат в 1,5 раза для кредиток, или уменьшат для дебеток?
Бекас
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:15

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Alfa_Bank
Вітаю!

Підкажіть, чи буде продовжено акційні розстрочки на строк 3–6 міс. під 0,00% після 31/08/2021?
Так, поки дати закінчення акції немає

То поверніть їх у розділ Акції в додатках, бо вони звідтіля зникли.
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:31

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Alfa_Bank
Вітаю!

Підкажіть, чи буде продовжено акційні розстрочки на строк 3–6 міс. під 0,00% після 31/08/2021?
Так, поки дати закінчення акції немає

То поверніть їх у розділ Акції в додатках, бо вони звідтіля зникли.

То представник був не в курсі, Юля до цього писала, що до 31.08. і не відомо чи продлять
velvet
 
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  #<1 ... 9733973497359736
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