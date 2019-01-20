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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 вер, 2021 19:00
Насчет кешбека --- увеличат в 1,5 раза для кредиток, или уменьшат для дебеток?
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Бекас
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Додано: Сер 01 вер, 2021 19:15
Alfa_Bank написав: kreuz написав:Alfa_Bank
Вітаю!
Підкажіть, чи буде продовжено акційні розстрочки на строк 3–6 міс. під 0,00% після 31/08/2021?
Так, поки дати закінчення акції немає
То поверніть їх у розділ Акції в додатках, бо вони звідтіля зникли.
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kreuz
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Додано: Сер 01 вер, 2021 19:31
kreuz написав: Alfa_Bank написав: kreuz написав:Alfa_Bank
Вітаю!
Підкажіть, чи буде продовжено акційні розстрочки на строк 3–6 міс. під 0,00% після 31/08/2021?
Так, поки дати закінчення акції немає
То поверніть їх у розділ Акції в додатках, бо вони звідтіля зникли.
То представник був не в курсі, Юля до цього писала, що до 31.08. і не відомо чи продлять
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velvet
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Додано: Сер 01 вер, 2021 20:05
velvet написав:
То представник був не в курсі, Юля до цього писала, що до 31.08. і не відомо чи продлять
сегодня рассрочка еще льготная
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Shaman
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Додано: Сер 01 вер, 2021 20:35
Kalgan написав:Все уже выбрали категории орехов ?
Поки не ясно тільки за перший пункт. По другому і третьому й без оновлення доступні нові категорії.
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stryzhko
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