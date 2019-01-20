|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 09:02
На прошлой неделе через горячку заказал допку в пакете Блек.
Согласно тарифов - одна допка выпускается бесплатно.
Но спартаковцы по доброте душевной выпустили не одну, а две допки !
И не забыли, в строгом соответствии с тарифами, за лишнюю допку снять 500 грн )
Теперь этот дебетовый счёт - в минусе.
Алла не перестаёт держать клиентов в тонусе )
Посмотрим, сможет ли офпред разрулить этот кейс.
ЗЫ. Верните Юлю )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5829
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 648 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 вер, 2021 09:06
Aps написав:
В категории пишет 2% , а считает по 3% (2*1.5)?
Обновите приложение Sense! И там увидите новые проценты отдельно для кредиток и дебеток
Востаннє редагувалось Vorlon
в Чет 02 вер, 2021 09:08, всього редагувалось 1 раз.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9740
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 464 раз.
- Подякували: 1050 раз.
-
- Профіль
-
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 734
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 вер, 2021 09:09
Vorlon написав:
Что там по другим категориям? Может кто не выбирал и сбросит табличку? Например, почём сейчас продукты за кредитные?
продукты обнова не задела 1% / 1%
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 734
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 вер, 2021 09:10
Vorlon написав: Aps написав:
В категории пишет 2% , а считает по 3% (2*1.5)?
Обновите приложение Sense! И там увидите новые проценты отдельно для кредиток и дебеток
Точно.
Продукты сплошные единицы. (
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3578
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 вер, 2021 09:18
так же в чате-флудилке в акциях был замечен Екстракешбек 10%. Но на что и какие условия не понятно. Акция для избранных
Ну и харьковский метрополитен снова с кешбеком
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 734
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 374 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 вер, 2021 10:33
Vorlon написав:
Кафе 3% за кредитные - это мощно! Причём вчерашние траты уже посчитаны по новому проценту
Что там по другим категориям? Может кто не выбирал и сбросит табличку? Например, почём сейчас продукты за кредитные?
Я что-то не вижу, где эту разницу посмотреть, что за кредитные выше?
П.С. За кафе у мони 3% есть
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29900
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1271 раз.
- Подякували: 7234 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|49540
|6639132
|
|
|669
|496267
|
|
|19303
|2980215
|
|