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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9735973697379738>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:02

На прошлой неделе через горячку заказал допку в пакете Блек.
Согласно тарифов - одна допка выпускается бесплатно.
Но спартаковцы по доброте душевной выпустили не одну, а две допки !
И не забыли, в строгом соответствии с тарифами, за лишнюю допку снять 500 грн )
Теперь этот дебетовый счёт - в минусе.
Алла не перестаёт держать клиентов в тонусе )
Посмотрим, сможет ли офпред разрулить этот кейс.
ЗЫ. Верните Юлю )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:04

  Vorlon написав:Кафе 3% за кредитные - это мощно! Причём вчерашние траты уже посчитаны по новому проценту :D



В категории пишет 2% , а считает по 3% (2*1.5)?
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:06

  Aps написав:В категории пишет 2% , а считает по 3% (2*1.5)?

Обновите приложение Sense! И там увидите новые проценты отдельно для кредиток и дебеток ;)
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 02 вер, 2021 09:08, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:07

  Aps написав:
  Vorlon написав:Кафе 3% за кредитные - это мощно! Причём вчерашние траты уже посчитаны по новому проценту :D

В категории пишет 2% , а считает по 3% (2*1.5)?

В мабайле пишет 2%, в сенсе 2% с дебетки, 3% с кредитки или хамелеона. Как то так :o
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:09

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:Что там по другим категориям? Может кто не выбирал и сбросит табличку? Например, почём сейчас продукты за кредитные?

продукты обнова не задела 1% / 1% :(
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:10

  Vorlon написав:
  Aps написав:В категории пишет 2% , а считает по 3% (2*1.5)?

Обновите приложение Sense! И там увидите новые проценты отдельно для кредиток и дебеток ;)


Точно.
Продукты сплошные единицы. (
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:18

Re: Альфа-Банк

так же в чате-флудилке в акциях был замечен Екстракешбек 10%. Но на что и какие условия не понятно. Акция для избранных :|
Ну и харьковский метрополитен снова с кешбеком :D
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:25

Re: Альфа-Банк

Любителів булочок хіба що Кондитерські 8% порадують:))
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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:28

  Kalgan написав:Ну и харьковский метрополитен снова с кешбеком :D

Только с Визы.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:33

  Vorlon написав:Кафе 3% за кредитные - это мощно! Причём вчерашние траты уже посчитаны по новому проценту :D

Что там по другим категориям? Может кто не выбирал и сбросит табличку? Например, почём сейчас продукты за кредитные?

Я что-то не вижу, где эту разницу посмотреть, что за кредитные выше?
П.С. За кафе у мони 3% есть
Faceless
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