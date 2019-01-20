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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9735973697379738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:35

  Faceless написав:Я что-то не вижу, где эту разницу посмотреть, что за кредитные выше?

После обновления Sense в разделе орехов уже раздельные проценты :)

  Faceless написав:За кафе у мони 3% есть

За свои, а тут за кредитные ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:38

Маркетплейсы накинули процент (стало 3) и транспорт (5). Но, это все, обычно, через интернет, а там Укрсиб вне конкуренции.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:44

  wig написав:Укрсиб вне конкуренции

И постоянно там долбаться с его переоформлением? Мне неизвестны обычные нормальные люди, которые будут этим заниматься :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:51

  Vorlon написав:
  wig написав:Укрсиб вне конкуренции

И постоянно там долбаться с его переоформлением? Мне неизвестны обычные нормальные люди, которые будут этим заниматься :lol:

Это да, сейчас два раза в год переоформление. Не занимайтесь.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:51

Смотрю, курсы конвертации по гривневым картам более-менее приличными сделали:
27.08 UAH / USD и 32.08 UAH / EUR по операциям online.
27.17 UAH / USD и 32.12 UAH / EUR за расчеты по картам.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:59

Внёс платеж за рассрочку,в информации о рассрочках ничего не поменялось.Может информация обновится позже?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:03

В приложении в разделе орехов написаны проценты по Кэшью так 3% кредитка и хам.он или 2% дебеткв. Значит ли это что процент не важен за свои это или за кредитные? То есть если покупка за свои но кредиткой то процент все равно повышенный? Или это просто так марХетолоХи по дебильному написали?
Офпред прокомментируете?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:05

  novichok написав:Внёс платеж за рассрочку,в информации о рассрочках ничего не поменялось.Может информация обновится позже?

Куда внесли? Вы можете рассторгнуть рассрочку и она будет включена в следующий РД. Или все текущие рассрочки будут равномерно включаться в сумму платежа за РП в очередную РД. Специально ничего никуда вносить не надо. Гаси сумму которую вам посчитала алла в приложении и будет вам счастие
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:10

  Flamingo написав:
  novichok написав:Внёс платеж за рассрочку,в информации о рассрочках ничего не поменялось.Может информация обновится позже?

Куда внесли? Вы можете рассторгнуть рассрочку и она будет включена в следующий РД. Или все текущие рассрочки будут равномерно включаться в сумму платежа за РП в очередную РД. Специально ничего никуда вносить не надо. Гаси сумму которую вам посчитала алла в приложении и будет вам счастие

Во-во.Неправильно выразился.Именно эту сумму,которую посчитал банк в приложении я и внёс,но инфо о рассрочках не поменялось. Как было ноль платежей,так и осталось,хотя по идее должен быть минус 1 платеж.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:11

  Flamingo написав:Офпред прокомментируете?

Офпред, походу, сбежал.
wig
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