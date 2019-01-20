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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 12:04
Vorlon написав:
Кафе 3% за кредитные - это мощно! Причём вчерашние траты уже посчитаны по новому проценту
Что там по другим категориям? Может кто не выбирал и сбросит табличку? Например, почём сейчас продукты за кредитные?
транспорт, конфетки, аптеки - все примерно х1,5. Продукты 1% осталось.
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Ромасик
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:11
Ромасик написав:
Продукты 1% осталось.
1 х 1,5 = 1,5%. Згідно правил округлення виходить цілим 1%.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:11
получил пластик хамелеона.
Думал он хоть будет менять цвет под цвет других карт в кошельке, но нет. Тот же пластик, что белая/красная, только градиент нарисован.
Телефона гарячки на карте нет, только кюар на чатик, в котором отвечают через сутки.
Нет логотипа Альфы на карте. Вместе него - сенс. Такое ощущение, что сенс уверенно толкают как отдельный бренд необанки.
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Ромасик
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:17
Ромасик написав:получил пластик хамелеона.
Думал он хоть будет менять цвет под цвет других карт в кошельке, но нет. Тот же пластик, что белая/красная, только градиент нарисован.
Телефона гарячки на карте нет, только кюар на чатик, в котором отвечают через сутки.
Нет логотипа Альфы на карте. Вместе него - сенс. Такое ощущение, что сенс уверенно толкают как отдельный бренд необанки.
Несколько лет назад в Альфе серьёзно задумывались о ребрендинге, включая смену названия. Или хотят стать подобием моно, чтобы сенс отдельно, а Альфа в тени беком занимается
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Faceless
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:22
wig написав: Flamingo написав:
Офпред прокомментируете?
Офпред, походу, сбежал.
Спартак уже не тот.Ларису Ивановну хочу ©
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:28
Vorlon написав: Faceless написав:
Я что-то не вижу, где эту разницу посмотреть, что за кредитные выше?
После обновления Sense в разделе орехов уже раздельные проценты
Faceless написав:
За кафе у мони 3% есть
За свои, а тут за кредитные
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У Пумба "Всеможу" кафе, рестораны, фастфуд - 5% (у некоторых даже 7% есть)
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vladkuzmin870
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Додано: Чет 02 вер, 2021 12:35
Vorlon написав: Faceless написав:
Я что-то не вижу, где эту разницу посмотреть, что за кредитные выше?
После обновления Sense в разделе орехов уже раздельные проценты
Faceless написав:
За кафе у мони 3% есть
За свои, а тут за кредитные
и 4% у изи на фастфуд за свои
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Ромасик
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Додано: Чет 02 вер, 2021 13:18
ОфПреду
Обнаружил неприятный баг у сенса
Когда тащить с комфорта деньги чужим ИБ то приходит пуш что бы подтвердить перевод через фингерпринт. И эта штука работает только если были закрыты ИБ Аллы в это время. Если же недай бог был открыт сенс в момент стягивания денег с комфорта - окно подтверждения открывается но вот само считывание отпечатка не работает. Тупо ниче не происходит когда тыцать пальцем в считывалку.
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mephala
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Додано: Чет 02 вер, 2021 13:18
wig написав:
Маркетплейсы накинули процент (стало 3) и транспорт (5). Но, это все, обычно, через интернет, а там Укрсиб вне конкуренции.
Мне на бензин накинули +%....кишмиш на АЗК - 3%
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lov2108
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