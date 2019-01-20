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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9737973897399740>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:04

  Vorlon написав:Кафе 3% за кредитные - это мощно! Причём вчерашние траты уже посчитаны по новому проценту :D

Что там по другим категориям? Может кто не выбирал и сбросит табличку? Например, почём сейчас продукты за кредитные?

транспорт, конфетки, аптеки - все примерно х1,5. Продукты 1% осталось.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:11

  Ромасик написав:Продукты 1% осталось.

1 х 1,5 = 1,5%. Згідно правил округлення виходить цілим 1%.
:mrgreen:
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:11

получил пластик хамелеона.
Думал он хоть будет менять цвет под цвет других карт в кошельке, но нет. Тот же пластик, что белая/красная, только градиент нарисован.
Телефона гарячки на карте нет, только кюар на чатик, в котором отвечают через сутки.
Нет логотипа Альфы на карте. Вместе него - сенс. Такое ощущение, что сенс уверенно толкают как отдельный бренд необанки.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:17

Re: Альфа-Банк

Ромасик написав:получил пластик хамелеона.
Думал он хоть будет менять цвет под цвет других карт в кошельке, но нет. Тот же пластик, что белая/красная, только градиент нарисован.
Телефона гарячки на карте нет, только кюар на чатик, в котором отвечают через сутки.
Нет логотипа Альфы на карте. Вместе него - сенс. Такое ощущение, что сенс уверенно толкают как отдельный бренд необанки.
Несколько лет назад в Альфе серьёзно задумывались о ребрендинге, включая смену названия. Или хотят стать подобием моно, чтобы сенс отдельно, а Альфа в тени беком занимается
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:22

  wig написав:
  Flamingo написав:Офпред прокомментируете?

Офпред, походу, сбежал.

Спартак уже не тот.Ларису Ивановну хочу ©
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:28

  Vorlon написав:
  Faceless написав:Я что-то не вижу, где эту разницу посмотреть, что за кредитные выше?

После обновления Sense в разделе орехов уже раздельные проценты :)

  Faceless написав:За кафе у мони 3% есть

За свои, а тут за кредитные ;)[/quot

У Пумба "Всеможу" кафе, рестораны, фастфуд - 5% (у некоторых даже 7% есть)
vladkuzmin870
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 12:35

  Vorlon написав:
  Faceless написав:Я что-то не вижу, где эту разницу посмотреть, что за кредитные выше?

После обновления Sense в разделе орехов уже раздельные проценты :)

  Faceless написав:За кафе у мони 3% есть

За свои, а тут за кредитные ;)

и 4% у изи на фастфуд за свои
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:17

  Vorlon написав:
  Faceless написав:Я что-то не вижу, где эту разницу посмотреть, что за кредитные выше?

После обновления Sense в разделе орехов уже раздельные проценты :)

  Faceless написав:За кафе у мони 3% есть

За свои, а тут за кредитные ;)


Монина карта уже давно на полке с её 2-мя категориями кишмиша и жалким % кешбэка за кредитные. Юзаю Аллу по самые помидоры.....ну и жду ящерку :lol:
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:18

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
Обнаружил неприятный баг у сенса
Когда тащить с комфорта деньги чужим ИБ то приходит пуш что бы подтвердить перевод через фингерпринт. И эта штука работает только если были закрыты ИБ Аллы в это время. Если же недай бог был открыт сенс в момент стягивания денег с комфорта - окно подтверждения открывается но вот само считывание отпечатка не работает. Тупо ниче не происходит когда тыцать пальцем в считывалку.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:18

  wig написав:Маркетплейсы накинули процент (стало 3) и транспорт (5). Но, это все, обычно, через интернет, а там Укрсиб вне конкуренции.

Мне на бензин накинули +%....кишмиш на АЗК - 3%
lov2108
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