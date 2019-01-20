Угу, у меня на ВсеМожу 4% 2й мес подряд, но там похоже рассрочек уже нет.
А у Алки Рассрочки при частичном возврате (КБ у КЛО) тож не работают.
Вообщем таки у Лумумбы попасююсь
А Маркетплэйс мне 2й мес по 2м эккам не предлагают вааще. Бояятся!
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Додано: Чет 02 вер, 2021 13:43
Угу, у меня на ВсеМожу 4% 2й мес подряд, но там похоже рассрочек уже нет.
А у Алки Рассрочки при частичном возврате (КБ у КЛО) тож не работают.
Вообщем таки у Лумумбы попасююсь
А Маркетплэйс мне 2й мес по 2м эккам не предлагают вааще. Бояятся!
Додано: Чет 02 вер, 2021 13:56
Alfa_Bank, а чоо, экки КС таки подключили в Сенс. Без моего желания?!
И чо теперь, куды жаловаться на несанкц. испо-е моих лиШних данных?
Точно так мона? Или пофиг?!
Када подключите автосписание абонки?! А то у меня уже года 2 финномер с 0м балансом працює, думаю, шо КС это не нравиЦЦа
ПС. Я так понимаю, шо если вы будете теперь следующих 2 года начислять мне еЖоМесяЧно как сорри-бонус за этот беспредел по 100 орехов, то можете спокойно их половину списывать на КС
Додано: Чет 02 вер, 2021 14:04
Re: Альфа-Банк
Кто-то покупает топливо через приложение toplyvo ua? Покупка проходит как АЗС?
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