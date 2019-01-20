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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9737973897399740

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:43

  lov2108 написав:
  wig написав:Маркетплейсы накинули процент (стало 3) и транспорт (5). Но, это все, обычно, через интернет, а там Укрсиб вне конкуренции.

Мне на бензин накинули +%....кишмиш на АЗК - 3%

Угу, у меня на ВсеМожу 4% 2й мес подряд, но там похоже рассрочек уже нет.
А у Алки Рассрочки при частичном возврате (КБ у КЛО) тож не работают.
Вообщем таки у Лумумбы попасююсь :)
А Маркетплэйс мне 2й мес по 2м эккам не предлагают вааще. Бояятся! :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:56

Alfa_Bank, а чоо, экки КС таки подключили в Сенс. Без моего желания?!
И чо теперь, куды жаловаться на несанкц. испо-е моих лиШних данных?
Точно так мона? Или пофиг?! :evil:

Када подключите автосписание абонки?! А то у меня уже года 2 финномер с 0м балансом працює, думаю, шо КС это не нравиЦЦа :evil:

ПС. Я так понимаю, шо если вы будете теперь следующих 2 года начислять мне еЖоМесяЧно как сорри-бонус за этот беспредел по 100 орехов, то можете спокойно их половину списывать на КС :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 14:04

Re: Альфа-Банк

Кто-то покупает топливо через приложение toplyvo ua? Покупка проходит как АЗС?
antey718
 
Повідомлень: 644
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  #<1 ... 9737973897399740
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