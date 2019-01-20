wig написав:Маркетплейсы накинули процент (стало 3) и транспорт (5). Но, это все, обычно, через интернет, а там Укрсиб вне конкуренции.
Мне на бензин накинули +%....кишмиш на АЗК - 3%
Угу, у меня на ВсеМожу 4% 2й мес подряд, но там похоже рассрочек уже нет. А у Алки Рассрочки при частичном возврате (КБ у КЛО) тож не работают. Вообщем таки у Лумумбы попасююсь А Маркетплэйс мне 2й мес по 2м эккам не предлагают вааще. Бояятся!
mustbe написав:На прошлой неделе через горячку заказал допку в пакете Блек. Согласно тарифов - одна допка выпускается бесплатно. Но спартаковцы по доброте душевной выпустили не одну, а две допки ! И не забыли, в строгом соответствии с тарифами, за лишнюю допку снять 500 грн ) Теперь этот дебетовый счёт - в минусе. Алла не перестаёт держать клиентов в тонусе ) Посмотрим, сможет ли офпред разрулить этот кейс. ЗЫ. Верните Юлю )
Таки вернули украденное. Офпред даже не проснулся, я сам порешал через чат. Трудно нам будет без мамки )
Ромасик написав:получил пластик хамелеона. Думал он хоть будет менять цвет под цвет других карт в кошельке, но нет. Тот же пластик, что белая/красная, только градиент нарисован. Телефона гарячки на карте нет, только кюар на чатик, в котором отвечают через сутки. Нет логотипа Альфы на карте. Вместе него - сенс. Такое ощущение, что сенс уверенно толкают как отдельный бренд необанки.
Несколько лет назад в Альфе серьёзно задумывались о ребрендинге, включая смену названия. Или хотят стать подобием моно, чтобы сенс отдельно, а Альфа в тени беком занимается
это еще об еко-банке вспомнил. Он вроде как и хочет вылупиться, но никак не вылупится.