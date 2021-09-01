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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 18:00
Кто-нибудь получил обещанные бонусы по акции июля Альфа+Ашан, что-то 20.08 миновало, а бонусов нет(
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smarisha
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