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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9738973997409741

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:00

Re: Альфа-Банк+Ашан

Кто-нибудь получил обещанные бонусы по акции июля Альфа+Ашан, что-то 20.08 миновало, а бонусов нет(
smarisha
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 18:44

  Stringer написав:А авиа билеты не входят в категорию транспорт?

у Альфы нетрадиционные представления о транспорте... :mrgreen:
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:01

  novichok написав:
  Flamingo написав:
  novichok написав:Внёс платеж за рассрочку,в информации о рассрочках ничего не поменялось.Может информация обновится позже?

Куда внесли? Вы можете рассторгнуть рассрочку и она будет включена в следующий РД. Или все текущие рассрочки будут равномерно включаться в сумму платежа за РП в очередную РД. Специально ничего никуда вносить не надо. Гаси сумму которую вам посчитала алла в приложении и будет вам счастие

Во-во.Неправильно выразился.Именно эту сумму,которую посчитал банк в приложении я и внёс,но инфо о рассрочках не поменялось. Как было ноль платежей,так и осталось,хотя по идее должен быть минус 1 платеж.

рассрочки пересчитываются 1 раз в месяц - в РД. Все рассрочки уменьшаются на один период, а общая сумма по погашаемой части учитывается в погашении для льготного периода
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:37

  Kalgan написав:так же в чате-флудилке в акциях был замечен Екстракешбек 10%. Но на что и какие условия не понятно. Акция для избранных :|
Ну и харьковский метрополитен снова с кешбеком :D


условия очень простые:
максимум 1000 орехов
10% мгновенно сразу на счет за

продукты (ну а что, раз в год в ковид положено)
кафе рестораны
азс
аптеки
транспорт
cohan
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  #<1 ... 9738973997409741
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