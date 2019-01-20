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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 18:00
Кто-нибудь получил обещанные бонусы по акции июля Альфа+Ашан, что-то 20.08 миновало, а бонусов нет(
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smarisha
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Додано: Чет 02 вер, 2021 20:01
novichok написав: Flamingo написав: novichok написав:
Внёс платеж за рассрочку,в информации о рассрочках ничего не поменялось.Может информация обновится позже?
Куда внесли? Вы можете рассторгнуть рассрочку и она будет включена в следующий РД. Или все текущие рассрочки будут равномерно включаться в сумму платежа за РП в очередную РД. Специально ничего никуда вносить не надо. Гаси сумму которую вам посчитала алла в приложении и будет вам счастие
Во-во.Неправильно выразился.Именно эту сумму,которую посчитал банк в приложении я и внёс,но инфо о рассрочках не поменялось. Как было ноль платежей,так и осталось,хотя по идее должен быть минус 1 платеж.
рассрочки пересчитываются 1 раз в месяц - в РД. Все рассрочки уменьшаются на один период, а общая сумма по погашаемой части учитывается в погашении для льготного периода
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Shaman
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Додано: Чет 02 вер, 2021 20:37
Kalgan написав:
так же в чате-флудилке в акциях был замечен Екстракешбек 10%. Но на что и какие условия не понятно. Акция для избранных
Ну и харьковский метрополитен снова с кешбеком
условия очень простые:
максимум 1000 орехов
10% мгновенно сразу на счет за
продукты (ну а что, раз в год в ковид положено)
кафе рестораны
азс
аптеки
транспорт
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cohan
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Додано: Чет 02 вер, 2021 22:13
malinin007 написав: antey718 написав:
Кто-то покупает топливо через приложение toplyvo ua? Покупка проходит как АЗС?
Вряд ли. Когда то давно покупал, вроде раньше там как р2р перевод проходило.
Проверил - если оплачивать топливо, то все ок, проходит как азс. Там еще есть функция пополнения баланса, ее не тестировал.
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antey718
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