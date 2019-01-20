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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 18:00
Кто-нибудь получил обещанные бонусы по акции июля Альфа+Ашан, что-то 20.08 миновало, а бонусов нет(
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smarisha
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Додано: Чет 02 вер, 2021 20:01
novichok написав: Flamingo написав: novichok написав:
Внёс платеж за рассрочку,в информации о рассрочках ничего не поменялось.Может информация обновится позже?
Куда внесли? Вы можете рассторгнуть рассрочку и она будет включена в следующий РД. Или все текущие рассрочки будут равномерно включаться в сумму платежа за РП в очередную РД. Специально ничего никуда вносить не надо. Гаси сумму которую вам посчитала алла в приложении и будет вам счастие
Во-во.Неправильно выразился.Именно эту сумму,которую посчитал банк в приложении я и внёс,но инфо о рассрочках не поменялось. Как было ноль платежей,так и осталось,хотя по идее должен быть минус 1 платеж.
рассрочки пересчитываются 1 раз в месяц - в РД. Все рассрочки уменьшаются на один период, а общая сумма по погашаемой части учитывается в погашении для льготного периода
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Shaman
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Додано: Чет 02 вер, 2021 20:37
Kalgan написав:
так же в чате-флудилке в акциях был замечен Екстракешбек 10%. Но на что и какие условия не понятно. Акция для избранных
Ну и харьковский метрополитен снова с кешбеком
условия очень простые:
максимум 1000 орехов
10% мгновенно сразу на счет за
продукты (ну а что, раз в год в ковид положено)
кафе рестораны
азс
аптеки
транспорт
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cohan
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Додано: Чет 02 вер, 2021 22:13
malinin007 написав: antey718 написав:
Кто-то покупает топливо через приложение toplyvo ua? Покупка проходит как АЗС?
Вряд ли. Когда то давно покупал, вроде раньше там как р2р перевод проходило.
Проверил - если оплачивать топливо, то все ок, проходит как азс. Там еще есть функция пополнения баланса, ее не тестировал.
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antey718
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:26
Ага, только одна проблема, - это для припейда.
На контракте не работает..
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Savage Mind
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:14
В новой версии сенса, начал работать отпечаток пальца для моего 7 андроида. У кого не работал - пробуйте.
Не прошло и года... как сделали
. Или уже год прошел?
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ol_zy
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:19
vladkuzmin870 написав:
У Пумба "Всеможу" кафе, рестораны, фастфуд - 5%
Это карта у меня для других целей...
Ромасик написав:
и 4% у изи на фастфуд за свои
Неплохо с одной стороны, но ради 4% за свои вместо 3% за кредитные не вижу смысла пока...
А Альфа серьёзно порадовала, вот сильно - главное чтобы % через месяц-другой не вернулись на прежний уровень ol_zy
Я тут серьёзно начал тосковать, что 10-ый Андроид на моём Оноре устарел и никогда уже не обновится, а вы про 7-ой... Вообще в шоке, что оно работает - кажется, такая древность
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Vorlon
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:39
Amethyst написав:Alfa_Bank
, а чоо, экки КС таки подключили в Сенс. Без моего желания?!
И чо теперь, куды жаловаться на несанкц. испо-е моих лиШних данных?
Точно так мона? Или пофиг?!
Када подключите автосписание абонки?! А то у меня уже года 2 финномер с 0м балансом працює, думаю, шо КС это не нравиЦЦа
ПС. Я так понимаю, шо если вы будете теперь следующих 2 года начислять мне еЖоМесяЧно как сорри-бонус за этот беспредел по 100 орехов, то можете спокойно их половину списывать на КС
Ух ты, как удобно! Историю своих звонков можно в сенсе просматривать. Теперь, если нам звонили или мы звонили злостным должникам Альфа-банка, будем готовы к звонкам неотягощенных интеллектом коллекторов с вопросами "Кем вам приходится имярек? Передайте ему, чтобы погасил задолженность".
У меня первая мысль была менять финансовый номер на Лайф или Водафон. Потом подумал, что это вряд-ли помешает Альфе отслеживать мой список звонков по текущему номеру Киевстара.
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Julio
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:36
где папка?
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IMPRINTER
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