ставится програмулька на смарт и тогда будет вся история а не только сенса
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:42
Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:53
Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:33
Списали 15 грн за М-банкинг по ЭКО-кредитке. В августе получал новую, точно помню, что сразу на PUSH перешел, но...зашел, вижу: стоит СМС, зараза. Перевел опять на пуши, буду следить внимательнЕй...
Первый раз за долгие годы списали "Падла-вили", как говорил один мой друг...
Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:19
Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:02
Кстати, про дружбу: КС+Алка=развод!
Повелся на замануху от КС: пополни в апликухе на 40 -- получи бонус 56.
Вчера попонил, бонус даж до седня не начислили, но сняли 10грн, т.к. до абонки 75 не хватало без бонуса.
Девчушка на саппорте милым голоском сообщила, шо по технич. прич. начисление бонуса отложено до 7 сент. КС обещает вернуть 40грн мегабайтами и минутами
Аллюсик, советую не дружить с такими разводилами, карма портится
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