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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9739974097419742

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:42

  Кочевник написав:Такі да! Зробіть ваш суперсенс нормальним, щоби була історія пуш-повідомлень!

ставится програмулька на смарт и тогда будет вся история а не только сенса
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 18:53

  IMPRINTER написав:где папка?

Или мамка, безобразие. Разглашение всех данных. Куда писать? Куда жаловаться?
  mephala написав:ставится програмулька на смарт и тогда будет вся история а не только сенса

"Имя сестра. Имя!"
Я блин уже достался все пуши во всех приложениях отслеживать. :)
Фантом
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Повідомлень: 2316
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:33

Списали 15 грн за М-банкинг по ЭКО-кредитке. В августе получал новую, точно помню, что сразу на PUSH перешел, но...зашел, вижу: стоит СМС, зараза. Перевел опять на пуши, буду следить внимательнЕй...

Первый раз за долгие годы списали :) "Падла-вили", как говорил один мой друг...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:19

  mephala написав:
  Кочевник написав:Такі да! Зробіть ваш суперсенс нормальним, щоби була історія пуш-повідомлень!

ставится програмулька на смарт и тогда будет вся история а не только сенса

А фильтровать там мона? ну шобы быро найти или Сенс или Восток или Валю или еще 20 банок?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:02

Кстати, про дружбу: КС+Алка=развод!
Повелся на замануху от КС: пополни в апликухе на 40 -- получи бонус 56.
Вчера попонил, бонус даж до седня не начислили, но сняли 10грн, т.к. до абонки 75 не хватало без бонуса.
Девчушка на саппорте милым голоском сообщила, шо по технич. прич. начисление бонуса отложено до 7 сент. КС обещает вернуть 40грн мегабайтами и минутами :mrgreen: :mrgreen:
Аллюсик, советую не дружить с такими разводилами, карма портится :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлень: 806
З нами з: 05.05.21
Подякував: 45 раз.
Подякували: 138 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:10

  Amethyst написав:Кстати, про дружбу: КС+Алка=развод!
Повелся на замануху от КС: пополни в апликухе на 40 -- получи бонус 56.
Вчера попонил, бонус даж до седня не начислили, но сняли 10грн, т.к. до абонки 75 не хватало без бонуса.
Девчушка на саппорте милым голоском сообщила, шо по технич. прич. начисление бонуса отложено до 7 сент. КС обещает вернуть 40грн мегабайтами и минутами :mrgreen: :mrgreen:
Аллюсик, советую не дружить с такими разводилами, карма портится :lol: :lol:

Як вони можуть не дружити? Папка Фрідман в них один.
Кочевник
 
Повідомлень: 2018
З нами з: 16.02.17
Подякував: 345 раз.
Подякували: 133 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 21:14

  Кочевник написав:
  Amethyst написав:Кстати, про дружбу: КС+Алка=развод!
Повелся на замануху от КС: пополни в апликухе на 40 -- получи бонус 56.
Вчера попонил, бонус даж до седня не начислили, но сняли 10грн, т.к. до абонки 75 не хватало без бонуса.
Девчушка на саппорте милым голоском сообщила, шо по технич. прич. начисление бонуса отложено до 7 сент. КС обещает вернуть 40грн мегабайтами и минутами :mrgreen: :mrgreen:
Аллюсик, советую не дружить с такими разводилами, карма портится :lol: :lol:

Як вони можуть не дружити? Папка Фрідман в них один.

Вот-вот, Алка отдай мои 40грн, шо КС у меня выманил, а потім крутить як циган сонцем! :evil:
Amethyst
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Повідомлень: 806
З нами з: 05.05.21
Подякував: 45 раз.
Подякували: 138 раз.
 
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