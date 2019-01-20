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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9740974197429743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:08

Re: Альфа-Банк

lloydbanksua, у знакомого аналогичная ошибка была где-то две недели назад.
Не авторизованный чат в Sense писал, что у них всё ОК. Представитель банка в чате хейтеров писал, что в тот момент были проблемы.

Как вариант, пробовать позже. Да и не знаю знакомый прошёл квест этот или нет.

ps Моя сестра после закрытия карты написала заявление на ограничение доступа к МАБ/Alfa-Mobile из-за отсутствия дальнейшего сотрудничества. Она смогла успешно оформить ящера, используя "Дія", но вот на этапе создания ПИН к приложению возникает ошибка "oauth.exception.client.disabled" (это после уже становится понятно, что доступ к интернет-банкингу заблокирован).
Неавторизованный чат здесь не поможет, следующий этап будет решение звонком. А и до отделения недалеко. Но уже большие сомнения, что получится решить всё это быстро...
MASolomko
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  #<1 ... 9740974197429743
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