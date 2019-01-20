lloydbanksua, у знакомого аналогичная ошибка была где-то две недели назад. Не авторизованный чат в Sense писал, что у них всё ОК. Представитель банка в чате хейтеров писал, что в тот момент были проблемы.
Как вариант, пробовать позже. Да и не знаю знакомый прошёл квест этот или нет.
ps Моя сестра после закрытия карты написала заявление на ограничение доступа к МАБ/Alfa-Mobile из-за отсутствия дальнейшего сотрудничества. Она смогла успешно оформить ящера, используя "Дія", но вот на этапе создания ПИН к приложению возникает ошибка "oauth.exception.client.disabled" (это после уже становится понятно, что доступ к интернет-банкингу заблокирован). Неавторизованный чат здесь не поможет, следующий этап будет решение звонком. А и до отделения недалеко. Но уже большие сомнения, что получится решить всё это быстро...
Ромасик написав:получил пластик хамелеона. Думал он хоть будет менять цвет под цвет других карт в кошельке, но нет. Тот же пластик, что белая/красная, только градиент нарисован. Телефона гарячки на карте нет, только кюар на чатик, в котором отвечают через сутки. Нет логотипа Альфы на карте. Вместе него - сенс. Такое ощущение, что сенс уверенно толкают как отдельный бренд необанки.
Несколько лет назад в Альфе серьёзно задумывались о ребрендинге, включая смену названия. Или хотят стать подобием моно, чтобы сенс отдельно, а Альфа в тени беком занимается
а в чем смысл для банка такого разделения? todobank, БВР, прочие с Моно понятно - идеи у команды были, банка не было - поэтому вместе с Универсалом. фишка зашла. а так банк может просто допиливать свои мобильные приложения и все. банки думаю, что будет как с Моно - рост клиентов? скорей всего не будет
Shaman написав:а в чем смысл для банка такого разделения? todobank, БВР, прочие с Моно понятно - идеи у команды были, банка не было - поэтому вместе с Универсалом. фишка зашла. а так банк может просто допиливать свои мобильные приложения и все. банки думаю, что будет как с Моно - рост клиентов? скорей всего не будет
У меня есть слабая надежда, что создав жутко инновационный банк под новым брендом, под старым банк сможет стать чуть ближе к клиентам, предпочитающим традиционный банкинг.