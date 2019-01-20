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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9740974197429743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:08

Re: Альфа-Банк

lloydbanksua, у знакомого аналогичная ошибка была где-то две недели назад.
Не авторизованный чат в Sense писал, что у них всё ОК. Представитель банка в чате хейтеров писал, что в тот момент были проблемы.

Как вариант, пробовать позже. Да и не знаю знакомый прошёл квест этот или нет.

ps Моя сестра после закрытия карты написала заявление на ограничение доступа к МАБ/Alfa-Mobile из-за отсутствия дальнейшего сотрудничества. Она смогла успешно оформить ящера, используя "Дія", но вот на этапе создания ПИН к приложению возникает ошибка "oauth.exception.client.disabled" (это после уже становится понятно, что доступ к интернет-банкингу заблокирован).
Неавторизованный чат здесь не поможет, следующий этап будет решение звонком. А и до отделения недалеко. Но уже большие сомнения, что получится решить всё это быстро...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:05

сенс уже почти набрал лям бета-тестировщиков ... :mrgreen:
сейчас юзеров считают в прямом эфире. Может миллионному что нибудь подарят :?:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:15

  Faceless написав:
Ромасик написав:получил пластик хамелеона.
Думал он хоть будет менять цвет под цвет других карт в кошельке, но нет. Тот же пластик, что белая/красная, только градиент нарисован.
Телефона гарячки на карте нет, только кюар на чатик, в котором отвечают через сутки.
Нет логотипа Альфы на карте. Вместе него - сенс. Такое ощущение, что сенс уверенно толкают как отдельный бренд необанки.
Несколько лет назад в Альфе серьёзно задумывались о ребрендинге, включая смену названия. Или хотят стать подобием моно, чтобы сенс отдельно, а Альфа в тени беком занимается

а в чем смысл для банка такого разделения? todobank, БВР, прочие
с Моно понятно - идеи у команды были, банка не было - поэтому вместе с Универсалом. фишка зашла.
а так банк может просто допиливать свои мобильные приложения и все.
банки думаю, что будет как с Моно - рост клиентов? скорей всего не будет
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:24

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:а в чем смысл для банка такого разделения? todobank, БВР, прочие
с Моно понятно - идеи у команды были, банка не было - поэтому вместе с Универсалом. фишка зашла.
а так банк может просто допиливать свои мобильные приложения и все.
банки думаю, что будет как с Моно - рост клиентов? скорей всего не будет

У меня есть слабая надежда, что создав жутко инновационный банк под новым брендом, под старым банк сможет стать чуть ближе к клиентам, предпочитающим традиционный банкинг.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:26

Re: Альфа-Банк

Kalgan написав:сейчас юзеров считают в прямом эфире.

А я то думаю, чого це більше години баланс не можуть оновити по Хамелеону. Очевидно всі сили на підрахунок пішли і їм не до балансів))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:58

  antey718 написав:
  malinin007 написав:
  antey718 написав:Кто-то покупает топливо через приложение toplyvo ua? Покупка проходит как АЗС?

Вряд ли. Когда то давно покупал, вроде раньше там как р2р перевод проходило.

Проверил - если оплачивать топливо, то все ок, проходит как азс. Там еще есть функция пополнения баланса, ее не тестировал.


Пополнение баланса у них реализовано тупо через перевод денег на карту. Пишешь потом в чате к ним, что перевел, они проверяют и зачисляют денежки. Зато потом на 3 копейки дешевле бенз.
WachtAmRhein
 
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