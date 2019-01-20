Додано: Суб 04 вер, 2021 10:08

lloydbanksua, у знакомого аналогичная ошибка была где-то две недели назад.

Не авторизованный чат в Sense писал, что у них всё ОК. Представитель банка в чате хейтеров писал, что в тот момент были проблемы.



Как вариант, пробовать позже. Да и не знаю знакомый прошёл квест этот или нет.



ps Моя сестра после закрытия карты написала заявление на ограничение доступа к МАБ/Alfa-Mobile из-за отсутствия дальнейшего сотрудничества. Она смогла успешно оформить ящера, используя "Дія", но вот на этапе создания ПИН к приложению возникает ошибка "oauth.exception.client.disabled" (это после уже становится понятно, что доступ к интернет-банкингу заблокирован).

Неавторизованный чат здесь не поможет, следующий этап будет решение звонком. А и до отделения недалеко. Но уже большие сомнения, что получится решить всё это быстро...