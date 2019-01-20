Собираются. Мотивируют тем, что им пользуется ничтожный процент клиентов. Большинство пользуется мобильными приложениями.
Но я считаю, что этой причины недостаточно. Учитывая, что мобильное приложение не будет давать возможностей, которые дает МАБ.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 вер, 2021 19:29
Re: Альфа-Банк
Собираются. Мотивируют тем, что им пользуется ничтожный процент клиентов. Большинство пользуется мобильными приложениями.
Но я считаю, что этой причины недостаточно. Учитывая, что мобильное приложение не будет давать возможностей, которые дает МАБ.
Додано: Суб 04 вер, 2021 19:57
Re: Альфа-Банк
Просил веб маб,говорит новым клиентам нет
|