Собираются. Мотивируют тем, что им пользуется ничтожный процент клиентов. Большинство пользуется мобильными приложениями.
Но я считаю, что этой причины недостаточно. Учитывая, что мобильное приложение не будет давать возможностей, которые дает МАБ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 вер, 2021 19:29
Re: Альфа-Банк
Собираются. Мотивируют тем, что им пользуется ничтожный процент клиентов. Большинство пользуется мобильными приложениями.
Но я считаю, что этой причины недостаточно. Учитывая, что мобильное приложение не будет давать возможностей, которые дает МАБ.
Додано: Суб 04 вер, 2021 19:57
Re: Альфа-Банк
Просил веб маб,говорит новым клиентам нет
Додано: Суб 04 вер, 2021 20:25
Re: Альфа-Банк
ТАС, если помните, полностью рабочий функциональный веб просто слил в унитаз и полу рабочую аппку выкатил (
Додано: Нед 05 вер, 2021 07:57
Вопрос по кешбеку. Оформил всё-таки Хамелеон вчера (Сенс все ещё остался тем же глючным г..), выбрал категории, но начисление и отображение не показывает. Теперь по проводке покажет или это все дело в Сенсе, снова? До этого пользовался Альфа Мобайл и, в принципе, все более-менее работало, пока карты не закрыл. При том, что в АМ заходит до сих пор без проблем (даже без карт заходило), а в Сенсе пришлось заново фоткать документы. Как будто два разных банка.
Востаннє редагувалось lloydbanksua в Нед 05 вер, 2021 08:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 05 вер, 2021 08:01
Re: Альфа-Банк
Орехи сразу видны,если положены
Додано: Нед 05 вер, 2021 08:36
Re: Альфа-Банк
Новим клієнтам відображення балів буде доступним через 2-3робочі дні.
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