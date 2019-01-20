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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9741974297439744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 19:29

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:Кстати что у них слышно про веб-версию? Не собираются отказаться от нее? По этому можно судить, они за традиционный банкинг или только за извращения.

Собираются. Мотивируют тем, что им пользуется ничтожный процент клиентов. Большинство пользуется мобильными приложениями.
Но я считаю, что этой причины недостаточно. Учитывая, что мобильное приложение не будет давать возможностей, которые дает МАБ.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 19:57

Re: Альфа-Банк

Просил веб маб,говорит новым клиентам нет
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 20:25

Re: Альфа-Банк

Мизантрóп написав:Просил веб маб,говорит новым клиентам нет
ТАС, если помните, полностью рабочий функциональный веб просто слил в унитаз и полу рабочую аппку выкатил (
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 07:57

Вопрос по кешбеку. Оформил всё-таки Хамелеон вчера (Сенс все ещё остался тем же глючным г..), выбрал категории, но начисление и отображение не показывает. Теперь по проводке покажет или это все дело в Сенсе, снова? До этого пользовался Альфа Мобайл и, в принципе, все более-менее работало, пока карты не закрыл. При том, что в АМ заходит до сих пор без проблем (даже без карт заходило), а в Сенсе пришлось заново фоткать документы. Как будто два разных банка.
Востаннє редагувалось lloydbanksua в Нед 05 вер, 2021 08:08, всього редагувалось 1 раз.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 08:01

Re: Альфа-Банк

Орехи сразу видны,если положены
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 08:36

Re: Альфа-Банк

lloydbanksua написав:Вопрос по кешбеку. Оформил всё-таки Хамелеон вчера (Сенс все ещё остался тем же глючным г..), выбрал категории, но начисление и отображение не показывает.

Новим клієнтам відображення балів буде доступним через 2-3робочі дні.
stryzhko
 
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