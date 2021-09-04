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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9741974297439744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 19:29

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:Кстати что у них слышно про веб-версию? Не собираются отказаться от нее? По этому можно судить, они за традиционный банкинг или только за извращения.

Собираются. Мотивируют тем, что им пользуется ничтожный процент клиентов. Большинство пользуется мобильными приложениями.
Но я считаю, что этой причины недостаточно. Учитывая, что мобильное приложение не будет давать возможностей, которые дает МАБ.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 19:57

Re: Альфа-Банк

Просил веб маб,говорит новым клиентам нет
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 20:25

Re: Альфа-Банк

Мизантрóп написав:Просил веб маб,говорит новым клиентам нет
ТАС, если помните, полностью рабочий функциональный веб просто слил в унитаз и полу рабочую аппку выкатил (
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 07:57

Вопрос по кешбеку. Оформил всё-таки Хамелеон вчера (Сенс все ещё остался тем же глючным г..), выбрал категории, но начисление и отображение не показывает. Теперь по проводке покажет или это все дело в Сенсе, снова? До этого пользовался Альфа Мобайл и, в принципе, все более-менее работало, пока карты не закрыл. При том, что в АМ заходит до сих пор без проблем (даже без карт заходило), а в Сенсе пришлось заново фоткать документы. Как будто два разных банка.
Востаннє редагувалось lloydbanksua в Нед 05 вер, 2021 08:08, всього редагувалось 1 раз.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 08:01

Re: Альфа-Банк

Орехи сразу видны,если положены
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 08:36

Re: Альфа-Банк

lloydbanksua написав:Вопрос по кешбеку. Оформил всё-таки Хамелеон вчера (Сенс все ещё остался тем же глючным г..), выбрал категории, но начисление и отображение не показывает.

Новим клієнтам відображення балів буде доступним через 2-3робочі дні.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 10:03

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:...Моя сестра после закрытия карты написала заявление на ограничение доступа к МАБ/Alfa-Mobile из-за отсутствия дальнейшего сотрудничества. Она смогла успешно оформить ящера, используя "Дія", но вот на этапе создания ПИН к приложению возникает ошибка "oauth.exception.client.disabled" (это после уже становится понятно, что доступ к интернет-банкингу заблокирован).
Неавторизованный чат здесь не поможет, следующий этап будет решение звонком. А и до отделения недалеко. Но уже большие сомнения, что получится решить всё это быстро...
Контаки-центр переключил на профильного специалиста и после небольшого гестапо блокировку сняли. В приложение Sense зашло, но постоянно отображается ошибка "Что-то пошло не так" и карту активировать нельзя, поддержка в чате Sense 30 минут мариновали мозги, потом с горем родили (скорее всего, ей подсказали), что требуется пересоздание профиля и это можно сделать в отделении банка (но сделали заявку, чтобы другой отдел попытался помочь удалённо).

Зашёл в МАБ и там уже нормально написали, что имеется ограничение на использование интернет-банкинга...

Вывод. Цифровой банк — громко сказано. Большинство вопросов даже через видео-идентификацию решить не возможно.

Оценка 3–.
Я понимаю, если приложению ещё расти и расти, но поддержка не может помочь нормально.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 11:45

Re: Альфа-Банк

Вкладчик1234, они видимо хотят банкинг пенести на современную платформу.

Alfa-Mobile уберут, когда все функции из него перенесут в Sense. А вот что бун с МАБ пока неизвестно — планы по нему не раскрывают.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 12:01

  MASolomko написав:Вкладчик1234, они видимо хотят банкинг пенести на современную платформу.

Alfa-Mobile уберут, когда все функции из него перенесут в Sense. А вот что бун с МАБ пока неизвестно — планы по нему не раскрывают.

Оставят юррылам и делов
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 12:04

Вангую что судьба маба во первых зависит от количества и качества клиентов использующих только его (пока клиентов достаточно много и они достаточно денежные - маб не тронут), а во вторых от наличия планов у смузихлебов по обновлению архитектуры маба - мы ж не знаем мож где-то сейчас пишется Сенс-десктоп, который выкатят скажем к новому году взамен старго доброго маба.
Flamingo
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