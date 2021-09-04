Собираются. Мотивируют тем, что им пользуется ничтожный процент клиентов. Большинство пользуется мобильными приложениями.
Но я считаю, что этой причины недостаточно. Учитывая, что мобильное приложение не будет давать возможностей, которые дает МАБ.
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Додано: Суб 04 вер, 2021 19:29
Re: Альфа-Банк
Собираются. Мотивируют тем, что им пользуется ничтожный процент клиентов. Большинство пользуется мобильными приложениями.
Но я считаю, что этой причины недостаточно. Учитывая, что мобильное приложение не будет давать возможностей, которые дает МАБ.
Додано: Суб 04 вер, 2021 19:57
Re: Альфа-Банк
Просил веб маб,говорит новым клиентам нет
Додано: Суб 04 вер, 2021 20:25
Re: Альфа-Банк
ТАС, если помните, полностью рабочий функциональный веб просто слил в унитаз и полу рабочую аппку выкатил (
Додано: Нед 05 вер, 2021 07:57
Вопрос по кешбеку. Оформил всё-таки Хамелеон вчера (Сенс все ещё остался тем же глючным г..), выбрал категории, но начисление и отображение не показывает. Теперь по проводке покажет или это все дело в Сенсе, снова? До этого пользовался Альфа Мобайл и, в принципе, все более-менее работало, пока карты не закрыл. При том, что в АМ заходит до сих пор без проблем (даже без карт заходило), а в Сенсе пришлось заново фоткать документы. Как будто два разных банка.
Востаннє редагувалось lloydbanksua в Нед 05 вер, 2021 08:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 05 вер, 2021 08:01
Re: Альфа-Банк
Орехи сразу видны,если положены
Додано: Нед 05 вер, 2021 08:36
Re: Альфа-Банк
Новим клієнтам відображення балів буде доступним через 2-3робочі дні.
Додано: Нед 05 вер, 2021 10:03
Re: Альфа-Банк
Контаки-центр переключил на профильного специалиста и после небольшого гестапо блокировку сняли. В приложение Sense зашло, но постоянно отображается ошибка "Что-то пошло не так" и карту активировать нельзя, поддержка в чате Sense 30 минут мариновали мозги, потом с горем родили (скорее всего, ей подсказали), что требуется пересоздание профиля и это можно сделать в отделении банка (но сделали заявку, чтобы другой отдел попытался помочь удалённо).
Зашёл в МАБ и там уже нормально написали, что имеется ограничение на использование интернет-банкинга...
Вывод. Цифровой банк — громко сказано. Большинство вопросов даже через видео-идентификацию решить не возможно.
Оценка 3–.
Я понимаю, если приложению ещё расти и расти, но поддержка не может помочь нормально.
Додано: Нед 05 вер, 2021 11:45
Re: Альфа-Банк
Вкладчик1234, они видимо хотят банкинг пенести на современную платформу.
Alfa-Mobile уберут, когда все функции из него перенесут в Sense. А вот что бун с МАБ пока неизвестно — планы по нему не раскрывают.
Додано: Нед 05 вер, 2021 12:01
Додано: Нед 05 вер, 2021 12:04
Вангую что судьба маба во первых зависит от количества и качества клиентов использующих только его (пока клиентов достаточно много и они достаточно денежные - маб не тронут), а во вторых от наличия планов у смузихлебов по обновлению архитектуры маба - мы ж не знаем мож где-то сейчас пишется Сенс-десктоп, который выкатят скажем к новому году взамен старго доброго маба.
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