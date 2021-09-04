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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9742974397449745

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 12:36

  Flamingo написав:Вангую что судьба маба во первых зависит от количества и качества клиентов использующих только его (пока клиентов достаточно много и они достаточно денежные - маб не тронут), а во вторых от наличия планов у смузихлебов по обновлению архитектуры маба - мы ж не знаем мож где-то сейчас пишется Сенс-десктоп, который выкатят скажем к новому году взамен старго доброго маба.


это самый высоковероятный сценарий.
без веб версии не может быть ниодин уважащий себя и клиентов банк, но и поддержавать две разные платформы тоже сложно. Поэтому появление десктоповой версии сенса взамен МАБа - это самый высовероятный сценарий.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 13:22

Недавно переезжал на новый смартфон - так Alfa-Mobile даже не устанавливал. Ибо это уже не имеет особого смысла...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 13:40

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:без веб версии не может быть ниодин уважащий себя и клиентов банк

а ктотобанда ? тоже не себя ни клиентов не уважает ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 13:48

  Kalgan написав:
  IMPRINTER написав:без веб версии не может быть ниодин уважащий себя и клиентов банк

а ктотобанда ? тоже не себя ни клиентов не уважает ?

Отсутствие веб-банкинга - никак нельзя назвать преимуществом.
Горох этим просто не заморачивается
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 13:54

  Vorlon написав:Недавно переезжал на новый смартфон - так Alfa-Mobile даже не устанавливал. Ибо это уже не имеет особого смысла...

что взяли вместо хонор 8х?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 14:12

  Vorlon написав:Недавно переезжал на новый смартфон - так Alfa-Mobile даже не устанавливал. Ибо это уже не имеет особого смысла...

У меня установлены оба моб.приложения Альфы. Иногда бывает, сенс прямо со старта выдает "Щось пішло не так". И тогда я запускаю Alfa-Mobile.
Julio
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 14:33

  Kalgan написав:
  IMPRINTER написав:без веб версии не может быть ниодин уважащий себя и клиентов банк

а ктотобанда ? тоже не себя ни клиентов не уважает ?


нет конечно.
выходцы из примата не могут уважать клиента априори.
они любят клиента быдло, которое можно доить, а все остальные у них "свинорылы".
вспомните как нагло и беспардонно горох вел себя в примате, а тут стал белым и пушистым? Вы в это верите? Имидж делают типа такой, но как на самом деле мы знаем.

ну и монобанк - это не банк, а продукт на аутсорде. В Универсале есть веб-ИБ.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 14:54

  novichok написав:что взяли вместо хонор 8х?

Не буду оригинальным и возможно шокирую - Honor 9X 4/128, причём для региона РФ (в нашем нет NFC). У меня чувствительные глаза и не переношу ШИМ в AMOLED-экранах, а он там везде. Поэтому большой хороший IPS, NFC и встроенная запись разговоров (по работе часто выручает) дают мало вариантов, точнее их почти нет :(

Хотел изначально дождаться глобального Honor 50 SE, но батарея старичка вздулась вместе с задней крышкой и не оставила мне времени...

Ещё больше осложнило ситуацию, что не каждый IPS оказался хорош - я даже представить не мог, что IPS-экран близнеца Huawei P smart Z выжигает глаза :twisted:
Vorlon
 
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