Flamingo написав:Вангую что судьба маба во первых зависит от количества и качества клиентов использующих только его (пока клиентов достаточно много и они достаточно денежные - маб не тронут), а во вторых от наличия планов у смузихлебов по обновлению архитектуры маба - мы ж не знаем мож где-то сейчас пишется Сенс-десктоп, который выкатят скажем к новому году взамен старго доброго маба.
это самый высоковероятный сценарий. без веб версии не может быть ниодин уважащий себя и клиентов банк, но и поддержавать две разные платформы тоже сложно. Поэтому появление десктоповой версии сенса взамен МАБа - это самый высовероятный сценарий.
IMPRINTER написав:без веб версии не может быть ниодин уважащий себя и клиентов банк
а ктотобанда ? тоже не себя ни клиентов не уважает ?
нет конечно. выходцы из примата не могут уважать клиента априори. они любят клиента быдло, которое можно доить, а все остальные у них "свинорылы". вспомните как нагло и беспардонно горох вел себя в примате, а тут стал белым и пушистым? Вы в это верите? Имидж делают типа такой, но как на самом деле мы знаем.
ну и монобанк - это не банк, а продукт на аутсорде. В Универсале есть веб-ИБ.
Не буду оригинальным и возможно шокирую - Honor 9X 4/128, причём для региона РФ (в нашем нет NFC). У меня чувствительные глаза и не переношу ШИМ в AMOLED-экранах, а он там везде. Поэтому большой хороший IPS, NFC и встроенная запись разговоров (по работе часто выручает) дают мало вариантов, точнее их почти нет
Хотел изначально дождаться глобального Honor 50 SE, но батарея старичка вздулась вместе с задней крышкой и не оставила мне времени...
Ещё больше осложнило ситуацию, что не каждый IPS оказался хорош - я даже представить не мог, что IPS-экран близнеца Huawei P smart Z выжигает глаза
IMPRINTER написав:без веб версии не может быть ниодин уважащий себя и клиентов банк, но и поддержавать две разные платформы тоже сложно. Поэтому появление десктоповой версии сенса взамен МАБа - это самый высовероятный сценарий.
Сделать и поддерживать веб-приложение, по функционалу равное мобильному, та еще задача. Самое простое с веб-версией ничего не делать. Пусть себе доживает. Может еще переживет мобильную. Т.к. смартфонам грят не более 10 лет осталось. В общем поглядим, главное чтобы клиенты были не обижены.
Но есть еще вариант, что смузистам не нужен веб-кокурент. Нет веб-версии - нет конкурента, мозолящего глаза, значит можно работать спустя рукава. К тому же неизвестно еще как они считают пользователей мобильных аппликух. Может по количеству установок? Из количества врак и агрессивности маркетинга такое впечатление, что скоро количество пользователей мобильных аппликух банков будет больше, чем количество клиентов.