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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9743974497459746

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 08:48

Re: Альфа-Банк

Пока папка бороздит где-то на других просторах сети... Инфа с другого форума.

Сегодня до конца дня уже будут подключены все премиальные карты Visa Signature и Caméléon к официальному консьержу МПС с телемедициной (4 бесплатные ПЦР) и другими плюшками. Не переключайте канал. :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 09:42

  MASolomko написав:Пока папка бороздит где-то на других просторах сети... Инфа с другого форума.

Сегодня до конца дня уже будут подключены все премиальные карты Visa Signature и Caméléon к официальному консьержу МПС с телемедициной (4 бесплатные ПЦР) и другими плюшками. Не переключайте канал. :D

Это точно? В смысле Хам.она? Потому как раньше (в мае) телемедицина подключалась к инфиням и сигнечурам, а платины были в пролете. А Хам.он как бы платина. Или виза свой телемед переиграла иина менее дорогие премиалки?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:10

Re: Альфа-Банк

Flamingo, табличка здесь
https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... icine.html

По ящеру подтвердил представитель в чате хейтеров.
ПЦР для ящеров не доступны.

Ещё шепчат, что запуск банк отложил до середины сентября. В общем, наблюдаем.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:20

  Ой+ написав:В МАБі з дебетної на кредитну гроші заходять швидко, а в мобайлі на наступний робочий день, а це суттєво.

Так отож. Кто-то может захотеть, чтобы таких сравнений не было.
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