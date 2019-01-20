Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 вер, 2021 08:48
Пока папка бороздит где-то на других просторах сети... Инфа с другого форума.
Сегодня до конца дня уже будут подключены все премиальные карты Visa Signature и Caméléon к официальному консьержу МПС с телемедициной (4 бесплатные ПЦР) и другими плюшками. Не переключайте канал.
MASolomko
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Додано: Пон 06 вер, 2021 09:42
MASolomko написав:
Пока папка бороздит где-то на других просторах сети... Инфа с другого форума.
Сегодня до конца дня уже будут подключены все премиальные карты Visa Signature и Caméléon к официальному консьержу МПС с телемедициной (4 бесплатные ПЦР) и другими плюшками. Не переключайте канал.
Это точно? В смысле Хам.она? Потому как раньше (в мае) телемедицина подключалась к инфиням и сигнечурам, а платины были в пролете. А Хам.он как бы платина. Или виза свой телемед переиграла иина менее дорогие премиалки?
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Додано: Пон 06 вер, 2021 10:10
Flamingo, табличка здесь
https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... icine.html
По ящеру подтвердил представитель в чате хейтеров.
ПЦР для ящеров не доступны.
Ещё шепчат, что запуск банк отложил до середины сентября. В общем, наблюдаем.
MASolomko
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Додано: Пон 06 вер, 2021 10:20
Ой+ написав:
В МАБі з дебетної на кредитну гроші заходять швидко, а в мобайлі на наступний робочий день, а це суттєво.
Так отож. Кто-то может захотеть, чтобы таких сравнений не было.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 13:41
убить более-менее стабильно работающий MyAlfa будет крайне неудачным решением
Sense еще доводить до ума не один год, а Mobile, похоже, и помрет недоведенным.
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