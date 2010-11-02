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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9744974597469747>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 08:48

Re: Альфа-Банк

Пока папка бороздит где-то на других просторах сети... Инфа с другого форума.

Сегодня до конца дня уже будут подключены все премиальные карты Visa Signature и Caméléon к официальному консьержу МПС с телемедициной (4 бесплатные ПЦР) и другими плюшками. Не переключайте канал. :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 09:42

  MASolomko написав:Пока папка бороздит где-то на других просторах сети... Инфа с другого форума.

Сегодня до конца дня уже будут подключены все премиальные карты Visa Signature и Caméléon к официальному консьержу МПС с телемедициной (4 бесплатные ПЦР) и другими плюшками. Не переключайте канал. :D

Это точно? В смысле Хам.она? Потому как раньше (в мае) телемедицина подключалась к инфиням и сигнечурам, а платины были в пролете. А Хам.он как бы платина. Или виза свой телемед переиграла иина менее дорогие премиалки?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:10

Re: Альфа-Банк

Flamingo, табличка здесь
https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... icine.html

По ящеру подтвердил представитель в чате хейтеров.
ПЦР для ящеров не доступны.

Ещё шепчат, что запуск банк отложил до середины сентября. В общем, наблюдаем.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:20

  Ой+ написав:В МАБі з дебетної на кредитну гроші заходять швидко, а в мобайлі на наступний робочий день, а це суттєво.

Так отож. Кто-то может захотеть, чтобы таких сравнений не было.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 13:41

Re: Альфа-Банк

убить более-менее стабильно работающий MyAlfa будет крайне неудачным решением
Sense еще доводить до ума не один год, а Mobile, похоже, и помрет недоведенным.
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 15:29

  Сибарит написав:
  Shaman написав:а в чем смысл для банка такого разделения? todobank, БВР, прочие
с Моно понятно - идеи у команды были, банка не было - поэтому вместе с Универсалом. фишка зашла.
а так банк может просто допиливать свои мобильные приложения и все.
банки думаю, что будет как с Моно - рост клиентов? скорей всего не будет

У меня есть слабая надежда, что создав жутко инновационный банк под новым брендом, под старым банк сможет стать чуть ближе к клиентам, предпочитающим традиционный банкинг.

неверная логика. Желающих традиционных отделений будут нещадно щимить в стиле 50 грн за пополнение карты через кассу. При чем отделения будут закрываться. Всё переходит на удаленку.
по поводу БВР и тодо - это такие же виртуальные банки, как и сенс (БВР так точно). С моно не сравнить.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:07

Re: Альфа-Банк

В толк не возму, оплата в мед лабораториях по обычному тарифу дебеткой нельзя вернуть в сумме выше 600, так же оплата отеля - по какой причине? Кешбек начислен. В списке возврата нет. Прошла уже неделя.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:36

  Прораб написав:В толк не возму, оплата в мед лабораториях по обычному тарифу дебеткой нельзя вернуть в сумме выше 600, так же оплата отеля - по какой причине? Кешбек начислен. В списке возврата нет. Прошла уже неделя.

Шобы вернуть 600 нуна 600/0,805=746 орехов
Их есть у вас?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:39

  Amethyst написав:
  Прораб написав:В толк не возму, оплата в мед лабораториях по обычному тарифу дебеткой нельзя вернуть в сумме выше 600, так же оплата отеля - по какой причине? Кешбек начислен. В списке возврата нет. Прошла уже неделя.

Шобы вернуть 600 нуна 600/0,805=746 орехов
Их есть у вас?

Оно типа не попадает даже в список возврата, если сейчас нет шкарлупы? От шайтан.
Кумекал чего еще не так, все вроде выполнено. Спасибо гражданин хороший.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:41

Re: Альфа-Банк

  Прораб написав:Оно типа не выпадает даже в список возврата, если сейчас нет?
Угуу, там ток появляются реально доступные суммы, т.е подкрепленные орехами.
И возвращена м.б.ток покупка сделанная не позже месяца на дату возврата, т.е. торопитесь собирать орехи то :wink:
Amethyst
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