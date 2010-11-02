MASolomko написав:Пока папка бороздит где-то на других просторах сети... Инфа с другого форума.
Сегодня до конца дня уже будут подключены все премиальные карты Visa Signature и Caméléon к официальному консьержу МПС с телемедициной (4 бесплатные ПЦР) и другими плюшками. Не переключайте канал.
Это точно? В смысле Хам.она? Потому как раньше (в мае) телемедицина подключалась к инфиням и сигнечурам, а платины были в пролете. А Хам.он как бы платина. Или виза свой телемед переиграла иина менее дорогие премиалки?
Shaman написав:а в чем смысл для банка такого разделения? todobank, БВР, прочие с Моно понятно - идеи у команды были, банка не было - поэтому вместе с Универсалом. фишка зашла. а так банк может просто допиливать свои мобильные приложения и все. банки думаю, что будет как с Моно - рост клиентов? скорей всего не будет
У меня есть слабая надежда, что создав жутко инновационный банк под новым брендом, под старым банк сможет стать чуть ближе к клиентам, предпочитающим традиционный банкинг.
неверная логика. Желающих традиционных отделений будут нещадно щимить в стиле 50 грн за пополнение карты через кассу. При чем отделения будут закрываться. Всё переходит на удаленку. по поводу БВР и тодо - это такие же виртуальные банки, как и сенс (БВР так точно). С моно не сравнить.
В толк не возму, оплата в мед лабораториях по обычному тарифу дебеткой нельзя вернуть в сумме выше 600, так же оплата отеля - по какой причине? Кешбек начислен. В списке возврата нет. Прошла уже неделя.
Прораб написав:В толк не возму, оплата в мед лабораториях по обычному тарифу дебеткой нельзя вернуть в сумме выше 600, так же оплата отеля - по какой причине? Кешбек начислен. В списке возврата нет. Прошла уже неделя.
Шобы вернуть 600 нуна 600/0,805=746 орехов Их есть у вас?
Прораб написав:В толк не возму, оплата в мед лабораториях по обычному тарифу дебеткой нельзя вернуть в сумме выше 600, так же оплата отеля - по какой причине? Кешбек начислен. В списке возврата нет. Прошла уже неделя.
Шобы вернуть 600 нуна 600/0,805=746 орехов Их есть у вас?
Оно типа не попадает даже в список возврата, если сейчас нет шкарлупы? От шайтан. Кумекал чего еще не так, все вроде выполнено. Спасибо гражданин хороший.