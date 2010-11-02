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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9744974597469747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:43

  MASolomko написав:Пока папка бороздит где-то на других просторах сети... Инфа с другого форума.

Сегодня до конца дня уже будут подключены все премиальные карты Visa Signature и Caméléon к официальному консьержу МПС с телемедициной (4 бесплатные ПЦР) и другими плюшками. Не переключайте канал. :D


Спасибо! Проверил, уже все подключено.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:46

  Amethyst написав:
  Прораб написав:Оно типа не выпадает даже в список возврата, если сейчас нет?
Угуу, там ток появляются реально доступные суммы, т.е подкрепленные орехами.
И возвращена м.б.ток покупка сделанная не позже месяца на дату возврата, т.е. торопитесь собирать орехи то :wink:

Без ахции нуна быть алигархом собрать стока шкарлупы на таких отдачах. :mrgreen:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:13

  Ой+ написав:В МАБі з дебетної на кредитну гроші заходять швидко, а в мобайлі на наступний робочий день, а це суттєво.

а это точно из-за этого?
или все-таки проблема во времени операции - до 18:00 день в день, после - на след день. в рабочий день естественно.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:18

  Shaman написав:
  Ой+ написав:В МАБі з дебетної на кредитну гроші заходять швидко, а в мобайлі на наступний робочий день, а це суттєво.

а это точно из-за этого?
или все-таки проблема во времени операции - до 18:00 день в день, после - на след день. в рабочий день естественно.

Со сбера операция идет по счету, в Мобайле -- по карте. С некоторых пор Алка онлайн проводит и операции по своим картам, особенно в опердн.
В Сенсе уже синхра по сч-карта проходит за 2..3 мин.
Amethyst
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