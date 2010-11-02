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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 вер, 2021 19:43
MASolomko написав:
Пока папка бороздит где-то на других просторах сети... Инфа с другого форума.
Сегодня до конца дня уже будут подключены все премиальные карты Visa Signature и Caméléon к официальному консьержу МПС с телемедициной (4 бесплатные ПЦР) и другими плюшками. Не переключайте канал.
Спасибо! Проверил, уже все подключено.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 19:46
Amethyst написав: Прораб написав:
Оно типа не выпадает даже в список возврата, если сейчас нет?
Угуу, там ток появляются реально доступные суммы, т.е подкрепленные орехами.
И возвращена м.б.ток покупка сделанная не позже месяца на дату возврата, т.е. торопитесь собирать орехи то
Без ахции нуна быть алигархом собрать стока шкарлупы на таких отдачах.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 20:13
Ой+ написав:
В МАБі з дебетної на кредитну гроші заходять швидко, а в мобайлі на наступний робочий день, а це суттєво.
а это точно из-за этого?
или все-таки проблема во времени операции - до 18:00 день в день, после - на след день. в рабочий день естественно.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 20:18
Shaman написав: Ой+ написав:
В МАБі з дебетної на кредитну гроші заходять швидко, а в мобайлі на наступний робочий день, а це суттєво.
а это точно из-за этого?
или все-таки проблема во времени операции - до 18:00 день в день, после - на след день. в рабочий день естественно.
Со сбера операция идет по счету, в Мобайле -- по карте. С некоторых пор Алка онлайн проводит и операции по своим картам, особенно в опердн.
В Сенсе уже синхра по сч-карта проходит за 2..3 мин.
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Amethyst
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