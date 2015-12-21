Спасибо! Проверил, уже все подключено.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 вер, 2021 19:43
Спасибо! Проверил, уже все подключено.
Додано: Пон 06 вер, 2021 19:46
Без ахции нуна быть алигархом собрать стока шкарлупы на таких отдачах.
Додано: Пон 06 вер, 2021 20:13
Додано: Пон 06 вер, 2021 20:18
Со сбера операция идет по счету, в Мобайле -- по карте. С некоторых пор Алка онлайн проводит и операции по своим картам, особенно в опердн.
В Сенсе уже синхра по сч-карта проходит за 2..3 мин.
Додано: Пон 06 вер, 2021 21:24
Не все так просто. Узновал в визовском консъерж сервисе, ответели что пакет зависит от банка. Даже скидывали список банков, у которых ПЦР подключен.
Альфы там не было. Но сейчас похоже подключилась т.к. чат бот говорит, что ПЦР доступен, но не выполнены условия по тратам. Телемедицина похоже тоже стала доступна, но без условий по тратам.
Додано: Пон 06 вер, 2021 22:24
Alfa_Bank Вы еще здесь ? Есть вопрос. В чате агент попался какой-то непонятливый
И таки да, настанет когда нибудь время, когда для решения проблемы, которая есть и в МАБ, и в мобайл, и в сенс, поддержка просто передаст инфу в IT отдел, вместо тупого повторения совета снести сенс и поставить его снова
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