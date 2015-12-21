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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9744974597469747

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:43

  MASolomko написав:Пока папка бороздит где-то на других просторах сети... Инфа с другого форума.

Сегодня до конца дня уже будут подключены все премиальные карты Visa Signature и Caméléon к официальному консьержу МПС с телемедициной (4 бесплатные ПЦР) и другими плюшками. Не переключайте канал. :D


Спасибо! Проверил, уже все подключено.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:46

  Amethyst написав:
  Прораб написав:Оно типа не выпадает даже в список возврата, если сейчас нет?
Угуу, там ток появляются реально доступные суммы, т.е подкрепленные орехами.
И возвращена м.б.ток покупка сделанная не позже месяца на дату возврата, т.е. торопитесь собирать орехи то :wink:

Без ахции нуна быть алигархом собрать стока шкарлупы на таких отдачах. :mrgreen:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:13

  Ой+ написав:В МАБі з дебетної на кредитну гроші заходять швидко, а в мобайлі на наступний робочий день, а це суттєво.

а это точно из-за этого?
или все-таки проблема во времени операции - до 18:00 день в день, после - на след день. в рабочий день естественно.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:18

  Shaman написав:
  Ой+ написав:В МАБі з дебетної на кредитну гроші заходять швидко, а в мобайлі на наступний робочий день, а це суттєво.

а это точно из-за этого?
или все-таки проблема во времени операции - до 18:00 день в день, после - на след день. в рабочий день естественно.

Со сбера операция идет по счету, в Мобайле -- по карте. С некоторых пор Алка онлайн проводит и операции по своим картам, особенно в опердн.
В Сенсе уже синхра по сч-карта проходит за 2..3 мин.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:24

  MASolomko написав:Flamingo, табличка здесь
https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... icine.html


Не все так просто. Узновал в визовском консъерж сервисе, ответели что пакет зависит от банка. Даже скидывали список банков, у которых ПЦР подключен.
Альфы там не было. Но сейчас похоже подключилась т.к. чат бот говорит, что ПЦР доступен, но не выполнены условия по тратам. Телемедицина похоже тоже стала доступна, но без условий по тратам.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:24

Alfa_Bank Вы еще здесь ? Есть вопрос. В чате агент попался какой-то непонятливый :(

И таки да, настанет когда нибудь время, когда для решения проблемы, которая есть и в МАБ, и в мобайл, и в сенс, поддержка просто передаст инфу в IT отдел, вместо тупого повторения совета снести сенс и поставить его снова :?: :?: :?:
Kalgan
 
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