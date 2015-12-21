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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 вер, 2021 19:43
MASolomko написав:
Пока папка бороздит где-то на других просторах сети... Инфа с другого форума.
Сегодня до конца дня уже будут подключены все премиальные карты Visa Signature и Caméléon к официальному консьержу МПС с телемедициной (4 бесплатные ПЦР) и другими плюшками. Не переключайте канал.
Спасибо! Проверил, уже все подключено.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 19:46
Amethyst написав: Прораб написав:
Оно типа не выпадает даже в список возврата, если сейчас нет?
Угуу, там ток появляются реально доступные суммы, т.е подкрепленные орехами.
И возвращена м.б.ток покупка сделанная не позже месяца на дату возврата, т.е. торопитесь собирать орехи то
Без ахции нуна быть алигархом собрать стока шкарлупы на таких отдачах.
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Прораб
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Додано: Пон 06 вер, 2021 20:13
Ой+ написав:
В МАБі з дебетної на кредитну гроші заходять швидко, а в мобайлі на наступний робочий день, а це суттєво.
а это точно из-за этого?
или все-таки проблема во времени операции - до 18:00 день в день, после - на след день. в рабочий день естественно.
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Shaman
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Додано: Пон 06 вер, 2021 20:18
Shaman написав: Ой+ написав:
В МАБі з дебетної на кредитну гроші заходять швидко, а в мобайлі на наступний робочий день, а це суттєво.
а это точно из-за этого?
или все-таки проблема во времени операции - до 18:00 день в день, после - на след день. в рабочий день естественно.
Со сбера операция идет по счету, в Мобайле -- по карте. С некоторых пор Алка онлайн проводит и операции по своим картам, особенно в опердн.
В Сенсе уже синхра по сч-карта проходит за 2..3 мин.
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Amethyst
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Додано: Пон 06 вер, 2021 21:24
Не все так просто. Узновал в визовском консъерж сервисе, ответели что пакет зависит от банка. Даже скидывали список банков, у которых ПЦР подключен.
Альфы там не было. Но сейчас похоже подключилась т.к. чат бот говорит, что ПЦР доступен, но не выполнены условия по тратам. Телемедицина похоже тоже стала доступна, но без условий по тратам.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 22:24
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Додано: Вів 07 вер, 2021 07:59
В Альфе врядли наступит.
Чем больше банк тем дольше цепочка до тех кто реально может решить проблему.
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