К сожалению, там только успешная/неуспешная операция. Без разделения на СЕП и карточные операции. Рекламные пуши, напоминания по оплате кредита и окончании депозита, внутри приложения не отключаются.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 вер, 2021 13:02
К сожалению, там только успешная/неуспешная операция. Без разделения на СЕП и карточные операции. Рекламные пуши, напоминания по оплате кредита и окончании депозита, внутри приложения не отключаются.
Додано: Вів 07 вер, 2021 13:10
СЕПів в мене десяток на день, а нагадувань одне на місяць.... тому мені підходить.
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