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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9745974697479748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:02

  stryzhko написав:
KVV написав:Як заставити його замовкнути?

В самому додатку Мій профіль/ налаштування/звуки та сигнали/ обрати бажаний режим сповіщень.

К сожалению, там только успешная/неуспешная операция. Без разделения на СЕП и карточные операции. Рекламные пуши, напоминания по оплате кредита и окончании депозита, внутри приложения не отключаются.
wig
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Повідомлень: 4874
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 13:10

  wig написав:
  stryzhko написав:
KVV написав:Як заставити його замовкнути?

В самому додатку Мій профіль/ налаштування/звуки та сигнали/ обрати бажаний режим сповіщень.

К сожалению, там только успешная/неуспешная операция. Без разделения на СЕП и карточные операции. Рекламные пуши, напоминания по оплате кредита и окончании депозита, внутри приложения не отключаются.

СЕПів в мене десяток на день, а нагадувань одне на місяць.... тому мені підходить.
KVV
 
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  #<1 ... 9745974697479748
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